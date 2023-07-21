НБУ выводит с рынка «Сенс Банк»: это первый шаг к национализации — Finance.ua

НБУ выводит с рынка «Сенс Банк»: это первый шаг к национализации Сегодня 10:05

НБУ выводит с рынка «Сенс Банк»: это первый шаг к национализации

Правление Национального банка приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО «Сенс Банк» и обратилось с предложением к Кабинету Министров Украины об участии государства в этой процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Причины

По информации АО «Сенс Банк», владельцами прямого существенного участия в Банке являются ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings SA (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия — гражданин россии и Израиля Михаил Фридман, гражданин россии и Латвии Петр Авен, гражданин россии Андрій Косогов. Указанные физлица являются окончательными ключевыми участниками в структуре собственности АО «Сенс Банк».

«Связанность владельцев опосредованного существенного участия в АО „Сенс Банк“ М. Фридмана и П. Авена с россией, которая является страной-агрессором и осуществила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года, их поддержка действий и политики, которые угрожают путационного риска и оказывает существенное негативное влияние на деятельность банка», — комментируют решение в Нацбанке.

О каком негативном влиянии идет речь?

О негативном влиянии репутационного риска на деятельность АО «Сенс Банк» отмечено в отчете независимого аудитора ООО «РСМ Украина» за 2022 год. Аудитор обратил внимание на выводы управленческого персонала банка о существовании существенной неопределенности, которая может подвергнуть значительному сомнению способность АО «Сенс Банк» продолжать свою деятельность на непрерывной основе.

О существенном негативном влиянии репутационного риска свидетельствует и динамика отдельных показателей деятельности АО «Сенс Банк». Ухудшение платежной дисциплины заемщиков банка повлияло на регулятивный капитал банка, который за период с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, в то же время у других системно важных банков он в целом увеличился на 29%.



Из-за связи владельцев опосредованного существенного участия в АО «Сенс Банк» М. Фридмана и П. Авена с режимом страны-агрессора к ним были применены санкции в Европейском Союзе, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, предусматривающие блокировку активов.

Указами Президента Украины от 19 октября 2022 г. введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), согласно которому к владельцам опосредованного существенного участия в АО «Сенс Банк» М. Фридману, П. Авену и А. Косогову применены персональные санкции, в частности в форме блокирования активов. К владельцам прямого существенного участия (акционерам) в АО «Сенс Банк» ABH Ukraine Limited и ABH Holdings SA также применены санкции, предусматривающие блокировку активов.

Кроме того, в 2023 году Национальный банк получил уведомление о намерениях ABH Holdings SA передать контроль над АО «Сенс Банк» в пользу Karswell Limited (Кипр). Holdings SA и ABH Ukraine Limited", — говорится в сообщении регулятора.

АО «Сенс Банк» определен системно важным банком согласно решению Правления Национального банка Украины от 08 марта 2023 года № 95-рш, а также критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в соответствии с приказом Национального банка от 17 апреля 2023 года. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 июля 2023 года сумма возможного возмещения вкладов физических лиц (в том числе предпринимателей) составляет 44 323 млн грн.

В условиях действия в Украине военного положения, введенного из-за полномасштабной военной агрессии по отношению к Украине со стороны россии, и с учетом текущего финансового состояния АО «Сенс Банк» все вышеперечисленное представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов банка.

В таких условиях, в соответствии с требованиями Закона Украины «О банках и банковской деятельности», Национальный банк обязан принять решение о выводе системно важного АО «Сенс Банк» с рынка.

«На основании решения Правления Национального банка Украины исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц было принято решение о введении временной администрации в АО „Сенс Банк“ и делегировании полномочий временного администратора банка. Временная администрация в соответствии с вышеуказанным в решении вводится с пятницы, 21 июля 2023 года», — рассказывают в НБУ.

Что изменится для граждан?

Во время временной администрации сервисы для физических лиц будут работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

После принятия Кабинетом Министров Украины решения об участии государства в выводе Банка с рынка временная администрация продлится не более двух дней со дня, следующего за днем ​​получения Фондом гарантирования вкладов физических лиц соответствующего решения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.