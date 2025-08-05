НБУ выпустил в обращение новую монету (фото) — Finance.ua
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НБУ выпустил в обращение новую монету (фото)

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НБУ выпустил в обращение новую монету (фото)
НБУ выпустил в обращение новую монету (фото)
Сегодня НБУ вводит в обращение новую памятную монету «Опошнянская керамика», посвященную традиционному гончарному искусству, которое сформировалось в поселке Опошня на Полтавщине и берет начало еще с XVII века.
Опошнянская керамика стала знаковым явлением национальной культуры — как в художественном, так и в этнографическом измерении. В 2012 году она была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, что свидетельствует о ее значимости как составляющей культурной идентичности.
О дизайне монеты
На аверсе монеты в центре изображена зооморфная скульптура «Лев» авторства Василия Омеляненко, известного украинского гончара из Опошни (элемент украшения — цветная печать). По бокам скульптуры размещены фрагменты характерного налепного декора зооморфной скульптуры.
На реверсе представлена стилизованная композиция, сформированная из элементов традиционного орнаментального декора опошнянских глиняных изделий, в частности тарелей — настоящих жемчужин украинского народного искусства, которые словно не выходят за пределы одного из них. В верхней части монеты — надпись «ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА».
Дизайн монеты создала Алиса Иванова, скульпторы: Анатолий Демяненко, Владимир Демьяненко
Монета имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера.
Тираж — до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

Продажа монеты

С 06 августа 2025 года памятную монету «Опошнянская керамика» можно приобрести в Интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами (перечень которых представлен на странице официального Интернет-представительства Национального банка) происходит по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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