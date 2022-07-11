НБУ вводит в обращение памятные монеты «В единстве — сила» — Finance.ua
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НБУ вводит в обращение памятные монеты «В единстве — сила»

Казна и Политика
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НБУ вводит в обращение памятные монеты «В единстве — сила»
НБУ вводит в обращение памятные монеты «В единстве — сила»
Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение памятные монеты «В единстве — сила» номиналом 5 и 10 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Монеты посвящены всенародному единению Украинского народа в борьбе с российским агрессором и международной поддержкой, которую Украине оказывает весь мир. Поэтому на оборотной стороне монеты изображены флаги стран, оказывающих гуманитарную, экономическую, военную помощь в сфере безопасности.
Презентация монеты состоялась перед заместителем министра иностранных дел Украины Эминой Джапаровой и представителями посольств 12 стран мира.
«Мы искренне благодарны за поддержку нашим международным партнерам и стремимся увековечить их усилия и благодарность в памятных монетах, которые мы сегодня с радостью презентуем. Они символически посвящены силе единства стран мира, которое вопреки масштабам угрозы способно защитить жизнь, свободу и справедливость», — отметил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.
Монета номиналом 10 грн отчеканена из серебра 925 пробы. Ее выпустят тиражом до 5000 штук.
Больше изготовят монет номиналом 5 грн из медного сплава — их планируют выпустить до 250 000 штук, 75 000 из которых будут в сувенирной упаковке.
Приобрести памятные монеты можно будет у банков-дистрибьюторов. Среди них Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк.
По материалам:
Mind
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