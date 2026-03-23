НБУ вводит тарифы на BankID Сегодня 11:35

Национальный банк Украины с 24 июня 2026 года планирует ввести тарификацию услуг системы BankID. Система работала бесплатно в течение четырех лет, однако теперь НБУ переходит к платной модели предоставления услуг.

Об этом сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития регулятора Ольга Василева в ходе Ukraine Fintech Week'26 в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Новые тарифы для участников системы

С 24 июня присоединение к системе будет стоить:

21,6 тыс. грн — для абонента-идентификатора;

16,8 тыс. грн — для абонента-поставщика услуг.

Подключение дополнительного узла или портала для обоих типов участников составит 12 тыс. грн. Стоимость обработки одного успешного электронного подтвержденного идентификатора (ЭПИ) составит 30 коп.

Тарифы будут применяться исключительно к участникам системы BankID и не будут распространяться на физических лиц.

Василева уточнила, что НБУ пока не будет вводить ежемесячный тариф за сопровождение, но оставляет транзакционный тариф, который фактически будет распределен на две части между банком-идентификатором и коммерческим абонентом-поставщиком услуг.

В то же время она напомнила, что межабонентский тариф в системе был снижен вдвое. В зависимости от объема передаваемых данных он составляет 2 грн, 4 грн, 7 грн или 9 грн за операцию.

Участники системы

В настоящее время в системе работают 38 банков-идентификаторов, которые обслуживают 99,9% портфеля физлиц банковской системы Украины, а также 112 абонентов-поставщиков услуг.

Нацбанк расширяет круг идентификаторов системы, разрешая эту роль не только банкам, но и платежным учреждениям. Она добавила, что соответствующую заявку уже подал NovaPay (ООО «НоваПэй»), который в случае присоединения сможет обеспечивать своим клиентам доступ к государственным и коммерческим сервисам через систему.

Кроме того, НБУ расширяет список пользователей системы, предоставляя возможность передавать данные физлиц-предпринимателей (ФЛП). Речь идет, в частности, о сведениях из ЕГР, КВЭД и информации о лицензиях, если они есть. При этом банки-идентификаторы могут передавать через систему BankID не только данные физлиц, но и сведения о них как о ФЛП, если такие клиенты зарегистрированы как предприниматели.

Ужесточение требований к безопасности

В рамках перехода к схемам электронной идентификации Нацбанка также ужесточает требования к безопасности в системе. В частности, от банков-идентификаторов потребуют двухфакторной аутентификации с обязательным динамичным фактором, ежегодных тестов на проникновение и оценки эффективности мер безопасности.

Также регулятор планирует добавить в систему параметр верификации способа идентификации пользователя, что позволит поставщикам услуг запрашивать подтверждение, как личность была идентифицирована — с физическим присутствием, через видеоверификацию или через шеринг «Дії».

Кроме того, на обсуждение вынесена инициатива, касающаяся сервиса маркировки потенциально скомпрометированных транзакций в системе BankID. Это позволит поставщикам услуг получать сигнал о возможной компрометации конкретной транзакции без раскрытия персональных пользовательских данных.

