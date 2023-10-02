НБУ вводит гибкий курс доллара — Finance.ua

НБУ вводит гибкий курс доллара Сегодня 17:45 — Валюта

НБУ вводит гибкий курс доллара

Национальный банк Украины с 3 сентября вводит управляемую гибкость обменного курса, что усилит устойчивость валютного рынка и экономики.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Учитывая устойчивый прогресс в снижении инфляции, накопление значительного уровня международных резервов, увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ, Национальный банк переходит в режим управляемой гибкости обменного курса. НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, компенсируя структурный дефицит валюты. Благодаря этому курс будет меняться в обе стороны. В то же время НБУ будет существенно ограничивать эти колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления», — говорится в сообщении.

Как это повлияет на экономику

Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса.

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Монетарная политика НБУ по-прежнему будет концентрироваться на обеспечении достаточной привлекательности гривневых инструментов. Такой подход позволит гражданам защищать свои средства от обесценения благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ, будет способствовать ограничению спроса на валюту, сохранению курсовой устойчивости и дальнейшему снижению инфляции.

Как это будет работать

Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

В то же время, НБУ продолжит контролировать ситуацию на межбанковском валютном рынке и на постоянной основе будет компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на рынке, который будет сохраняться на прогнозном горизонте из-за особенностей функционирования экономики Украины.

За счет компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.

Кроме того, Национальный банк будет существенно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

Условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном сегменте рынка и формирование банками карточного курса не меняются.

Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, и в дальнейшем будет определяться спросом и предложением на нем. При таком режиме наличный валютный рынок работает уже почти полтора года, на протяжении которых наличный курс колебался в обе стороны — как рос, так и снижался. В частности, летом этого года гривна укрепилась до 37,2 грн/долл. США.

Формирование банками карточного курса также будет происходить по тем же правилам, что и ранее.

Предпосылки

Переход к управляемой гибкости курса стал возможен благодаря выполнению макроэкономических предпосылок и основательной подготовительной работе. Это позволяет обеспечить контролируемость перехода и минимизировать риски для финансового рынка, экономики и граждан.

Принимая решение о переходе к управляемой гибкости курса, Национальный банк учитывал прогресс в формировании надлежащих предпосылок. В частности, согласно Стратегии НБУ оценивал следующие показатели: инфляция и инфляционные ожидания, уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка, процентные ставки в реальном измерении и параметры финансовой стабильности.

Инфляция стала снижаться и по итогам восьми месяцев 2023 года замедлилась с 26,6% до 8,6%. Заметно улучшились инфляционные и курсовые ожидания разных групп респондентов.

Цель

Управляемая гибкость официального курса станет механизмом адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий, а также важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

Однако продолжительная фиксация обменного курса приводила бы к накоплению рисков для экономики и финансовой системы. Учитывая беспрецедентную неопределенность в начале полномасштабной войны, введение такого режима позволило обеспечить стабильную работу финансовой системы, а также способствовало адаптации бизнеса и населения к полномасштабной войне.

В то же время, как свидетельствует украинский опыт, а также многих других стран, такой режим оптимален только в ограниченной временной перспективе. С течением времени он теряет свою эффективность, приводит к накоплению валютных рисков, усилению микро- и макроэкономических дисбалансов. Все это может ослабить экономику и финансовую систему и усложнить возобновление деловой активности на этапе восстановления Украины.

Учитывая это и благодаря сложившимся предпосылкам, Национальный банк решил перейти к управляемой гибкости обменного курса.

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