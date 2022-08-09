НБУ возобновил отчетность для небанков — Finance.ua

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НБУ возобновил отчетность для небанков

Фондовый рынок
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НБУ возобновил отчетность для небанков
НБУ возобновил отчетность для небанков
Национальный банк Украины с 15 августа 2022 года возобновляет предоставление небанковскими финансовыми учреждениями регулятору информации и подачу документов по вопросам лицензирования и регистрации.
Об этом Национальный банк уведомляет небанковские финансовые учреждения открытым письмом, пишет пресс-служба регулятора.
Напомним, с 3 марта 2022 года небанковские финансовые учреждения были освобождены от обязанности предоставлять Национальному банку указанную выше информацию и подавать документы. Сегодня большинство участников рынка небанковских финансовых услуг оправились от шоков войны и возобновили свою работу.
«Предоставление информации и подача документов регулятору — важная предпосылка нормального функционирования рынка, несмотря на продолжающуюся в Украине войну», — считают в регуляторе.
Поэтому с 15 августа 2022 года устанавливается начало сроков выполнения требований и запросов Национального банка о предоставлении информации и подаче документов, направленных во время действия военного положения, возобновление подлачи которых планировалось со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.
В то же время, Национальный банк может установить отдельным поднадзорным лицам иной срок по предоставлению информации и подаче документов, чем установленный в требованиях и запросах Национального банка путем отправки дополнительных писем.
Кроме того, для небанковских финансовых учреждений, местонахождением которых являются населенные пункты территориальных громад, включенных в перечень территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), формирующемся в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, течение сроков предоставления информации и подачи документов считается остановленным до момента деоккупации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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