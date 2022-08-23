НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы — Finance.ua

НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы
Национальный банк возобновил ряд тарифов на услуги Национальной платежной системы «Украинское платежное пространство» (НПС «ПРОСТИР»), действие которых было временно остановлено после начала военного положения в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Такое решение принято из-за необходимости обеспечить бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие национальной платежной системы», — говорится в сообщении.
Тарифы обновляются для:
- участников НПС «ПРОСТИР» — с 26 августа 2022 года;
- независимых процессинговых центров НПС «ПРОСТИР» и юридических лиц — с 24 августа 2022 года.
НБУ возвращает тарифы за:
- сопровождение участников и независимых процессинговых центров, подключенных к Центральному маршрутизатору и расчетно-клиринговому центру НПС «ПРОСТИР» (взималась ежемесячная плата);
- сопровождение программного обеспечения сервера авторизации (взималась ежемесячная плата за каждый комплект);
- предоставление информационных выписок средствами электронной почты (взималась плата за каждый Кб информации);
- информационные услуги, предоставляемые информационным эквайрам за проверку, маршрутизацию, обработку информационных данных (взималась ежемесячная плата за каждое устройство, являющееся источником первичной информации, данные из которого обрабатывались в течение месяца).
Напомним, до конца 2022 года все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты ПРОСТИР.
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