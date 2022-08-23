НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы — Finance.ua

НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы Сегодня 16:00

Национальный банк возобновил ряд тарифов на услуги Национальной платежной системы «Украинское платежное пространство» (НПС «ПРОСТИР»), действие которых было временно остановлено после начала военного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

«Такое решение принято из-за необходимости обеспечить бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие национальной платежной системы», — говорится в сообщении.

Тарифы обновляются для:

участников НПС «ПРОСТИР» — с 26 августа 2022 года;

независимых процессинговых центров НПС «ПРОСТИР» и юридических лиц — с 24 августа 2022 года.

НБУ возвращает тарифы за:

сопровождение участников и независимых процессинговых центров, подключенных к Центральному маршрутизатору и расчетно-клиринговому центру НПС «ПРОСТИР» (взималась ежемесячная плата);

сопровождение программного обеспечения сервера авторизации (взималась ежемесячная плата за каждый комплект);

предоставление информационных выписок средствами электронной почты (взималась плата за каждый Кб информации);

информационные услуги, предоставляемые информационным эквайрам за проверку, маршрутизацию, обработку информационных данных (взималась ежемесячная плата за каждое устройство, являющееся источником первичной информации, данные из которого обрабатывались в течение месяца).

Напомним, до конца 2022 года все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты ПРОСТИР.

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