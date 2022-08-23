НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы — Finance.ua
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НБУ вернул довоенные тарифы на услуги Национальной платежной системы

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Национальный банк возобновил ряд тарифов на услуги Национальной платежной системы «Украинское платежное пространство» (НПС «ПРОСТИР»), действие которых было временно остановлено после начала военного положения в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Такое решение принято из-за необходимости обеспечить бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие национальной платежной системы», — говорится в сообщении.
Тарифы обновляются для:
  • участников НПС «ПРОСТИР» — с 26 августа 2022 года;
  • независимых процессинговых центров НПС «ПРОСТИР» и юридических лиц — с 24 августа 2022 года.
НБУ возвращает тарифы за:
  • сопровождение участников и независимых процессинговых центров, подключенных к Центральному маршрутизатору и расчетно-клиринговому центру НПС «ПРОСТИР» (взималась ежемесячная плата);
  • сопровождение программного обеспечения сервера авторизации (взималась ежемесячная плата за каждый комплект);
  • предоставление информационных выписок средствами электронной почты (взималась плата за каждый Кб информации);
  • информационные услуги, предоставляемые информационным эквайрам за проверку, маршрутизацию, обработку информационных данных (взималась ежемесячная плата за каждое устройство, являющееся источником первичной информации, данные из которого обрабатывались в течение месяца).
Напомним, до конца 2022 года все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты ПРОСТИР.
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По материалам:
Finance.ua
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