НБУ сократил продажу валюты из резервов — Finance.ua
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НБУ сократил продажу валюты из резервов

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НБУ сократил продажу валюты из резервов
НБУ сократил продажу валюты из резервов
На прошлой неделе повысил официальный курс доллара на 10 копеек до 41,21 гривны, несмотря на то, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
НБУ в течение недели 12−16 августа 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 518,6 млн долларов. Это на 4% меньше, чем неделей ранее (540,95 млн долларов).
Объем продаж находится на уровне ниже среднего за неделю с начала года (570 млн долларов).
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
С начала года НБУ продал на межбанке 19 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (24,5 млрд долларов).
В августе Украина получила первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов, а также 4,2 млрд евро от ЕС.

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Курс доллара колеблется в узком диапазоне с конца июля, когда НБУ решил прекратить девальвацию, поскольку она угрожала ценовой стабильности. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, «что устойчивость валютного рынка восстановлена ​​и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов».
За последнюю неделю курс вырос на 10 копеек до 41,21 грн/доллар. В начале недели НБУ повысил курс до 41,34 грн/доллар, затем снижал два дня подряд, но поднял на 19 августа.
Ситуация на рынке практически полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара упал на 15 копеек до 40,40 грн/доллар.
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По материалам:
РБК-Україна
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