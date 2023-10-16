НБУ сократил чистую продажу валюты в 2 раза до $575 млн 9−13 октября — Finance.ua

НБУ сократил чистую продажу валюты в 2 раза до $575 млн 9−13 октября Сегодня 10:45 — Валюта

Национальный банк сократил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 9 по 13 октября в 2 раза по сравнению с предыдущей неделей до 575 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

За отчетную неделю Нацбанк купил 0,25 млн долларов, в то время как продал 575,24 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года НБУ купил на межбанке 208,28 млн долларов и продал 21 201,48 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал с начала года.

Как сообщали Українські Новини, в 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн ​​евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

В 2021 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.

В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.

Українські Новини По материалам:

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