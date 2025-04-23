НБУ согласовал продажу Идея Банка Тигипко — Finance.ua

НБУ согласовал продажу Идея Банка Тигипко Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

НБУ согласовал продажу Идея Банка Тигипко

Национальный банк Украины (НБУ) решением от 21 апреля дал согласие на опосредованное приобретение владельцем группы «ТАС» Сергеем Тигипко 100% акций Идея Банка (Львов), говорится в биржевом сообщении продавца — польского Getin Holding SA во вторник.

«Таким образом, было выполнено еще одно условие перехода права собственности на акции Идея Банк Украина, определенное в договоре», — отметил Getin Holding.

Ранее, 14 и 27 марта, продавец сообщил, что из-за необходимости проверки поданных документов и информации НБУ продлил еще на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании сделки купли-продажи Идея Банка.

В феврале 2022 года Getin отмечал, что ему не удалось продать Идея Банк. Заключенное 10 ноября 2021 года соглашение об условиях продажи его 100% акций Первому украинскому международному банку ( ПУМБ , Киев) Рината Ахметова было разорвано в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности до 25 февраля. После разрыва соглашения с ПУМБом Getin отказался от продажи своего украинского дочернего банка в условиях войны в Украине.

НБУ 27 марта 2023 года признал небезупречной деловую репутацию как самого польского холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого (Leszek Czarnecki). В этой связи украинский регулятор временно лишил Getin права голоса за 100% акций Идея Банка и установил для холдинга и Чарнецкого годовой срок для устранения нарушения, а через год отказался вернуть холдингу право голоса. Кроме того, НБУ согласовал доверительным управляющим Идея Банка президента Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоту.

В конце апреля 2024 г. регулятор дал шесть месяцев Getin на продажу его 100% доли в уставном капитале Идея Банка. Аналогичное требование было выдвинуто и к Чарнецкому, от которого Нацбанк потребовал в течение полугода продать Getin 44,98% Идея Банка, предложив в качестве альтернативы продать его долю в Getin или принадлежащую ему LC Corp BV, владеющую 34,17% в Getin.

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