НБУ согласовал продажу Идея Банка Тигипко — Finance.ua
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НБУ согласовал продажу Идея Банка Тигипко

Фондовый рынок
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НБУ согласовал продажу Идея Банка Тигипко
НБУ согласовал продажу Идея Банка Тигипко
Национальный банк Украины (НБУ) решением от 21 апреля дал согласие на опосредованное приобретение владельцем группы «ТАС» Сергеем Тигипко 100% акций Идея Банка (Львов), говорится в биржевом сообщении продавца — польского Getin Holding SA во вторник.
«Таким образом, было выполнено еще одно условие перехода права собственности на акции Идея Банк Украина, определенное в договоре», — отметил Getin Holding.
Ранее, 14 и 27 марта, продавец сообщил, что из-за необходимости проверки поданных документов и информации НБУ продлил еще на 30 рабочих дней срок принятия решения о согласовании сделки купли-продажи Идея Банка.
В феврале 2022 года Getin отмечал, что ему не удалось продать Идея Банк. Заключенное 10 ноября 2021 года соглашение об условиях продажи его 100% акций Первому украинскому международному банку (ПУМБ, Киев) Рината Ахметова было разорвано в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности до 25 февраля. После разрыва соглашения с ПУМБом Getin отказался от продажи своего украинского дочернего банка в условиях войны в Украине.
НБУ 27 марта 2023 года признал небезупречной деловую репутацию как самого польского холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого (Leszek Czarnecki). В этой связи украинский регулятор временно лишил Getin права голоса за 100% акций Идея Банка и установил для холдинга и Чарнецкого годовой срок для устранения нарушения, а через год отказался вернуть холдингу право голоса. Кроме того, НБУ согласовал доверительным управляющим Идея Банка президента Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоту.
В конце апреля 2024 г. регулятор дал шесть месяцев Getin на продажу его 100% доли в уставном капитале Идея Банка. Аналогичное требование было выдвинуто и к Чарнецкому, от которого Нацбанк потребовал в течение полугода продать Getin 44,98% Идея Банка, предложив в качестве альтернативы продать его долю в Getin или принадлежащую ему LC Corp BV, владеющую 34,17% в Getin.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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