НБУ согласовал кандидатуру экс-руководителя Swedbank Бёркнерта на должность председателя правления ПриватБанка — Finance.ua

НБУ согласовал кандидатуру экс-руководителя Swedbank Бёркнерта на должность председателя правления ПриватБанка Сегодня 16:50 — Фондовый рынок

НБУ согласовал кандидатуру экс-руководителя Swedbank Бёркнерта на должность председателя правления ПриватБанка

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру шведского банкира Микаэля Бёркнерта на должность председателя правления государственного ПриватБанка , официально к исполнению обязанностей в новой роли он начнет с 20 января.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«7 октября 2024 года Наблюдательный совет ПриватБанка объявил об избрании Микаэля Бёркнерта на должность Председателя Правления банка. 16 января 2025 года его кандидатуру согласовал Национальный банк Украины, что технически завершило процесс масштабного международного конкурсного отбора», — говорится в сообщении.

Микаэль Бёркнерт планирует сосредоточиться на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, усилении цифровых инициатив, повышении операционной эффективности и обеспечении устойчивого развития банка.

Что известно о Микаэле Бёркнерте

Бёркнерт является опытным банкиром с более чем 25-летним опытом в финансовом и банковском секторе.

Ранее он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации.

В Swedbank Бёркнерт успешно внедрял инициативы по стратегическому планированию и цифровому банкингу.

Перед тем как присоединиться к Приватбанку, занимал должность главы GetSwish и Bankgirot (Швеция), а также члена правления Nasdaq (Nordic). Кроме того, он руководил службой глобальных транзакций в SEB Bank.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.