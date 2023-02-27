НБУ снова продал из резервов более 600 миллионов долларов — Finance.ua

НБУ снова продал из резервов более 600 миллионов долларов Сегодня 10:32 — Валюта

НБУ снова продал из резервов более 600 миллионов долларов

За неделю с 20 по 24 февраля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 605,24 млн долларов и купил 9,7 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций, Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 605,24 млн долларов — несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда объем продаж из резервов составил 660,63 млн. При этом регулятор купил 9,7 млн долларов против покупки 4,9 млн дол. неделей раньше.

С конца мая 2022 г. НБУ был вынужден продавать около 1 млрд дол. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 5,458 млрд долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

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Економічна Правда По материалам:

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