НБУ снова продал из резервов более 600 миллионов долларов — Finance.ua

НБУ снова продал из резервов более 600 миллионов долларов
За неделю с 20 по 24 февраля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 605,24 млн долларов и купил 9,7 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По данным валютных интервенций, Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 605,24 млн долларов — несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда объем продаж из резервов составил 660,63 млн. При этом регулятор купил 9,7 млн долларов против покупки 4,9 млн дол. неделей раньше.
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С конца мая 2022 г. НБУ был вынужден продавать около 1 млрд дол. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.
Всего с начала года НБУ продал уже 5,458 млрд долларов.
НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.
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