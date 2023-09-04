НБУ разрешил страховщикам с российскими и белорусскими собственниками производить страховые выплаты — Finance.ua
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НБУ разрешил страховщикам с российскими и белорусскими собственниками производить страховые выплаты

Страхование
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Национальный банк со 2 сентября предоставил возможность производить страховые выплаты (возмещения) по договорам страхования страховыми компаниями, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты россии или беларуси.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Другие ограничения по расходным операциям страховых компаний, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты россии или беларуси, сохраняются.
Национальный банк в 2022 году приостановил действие лицензий на предоставление финансовых услуг страховщикам, конечными бенефициарными собственниками которых являются резиденты россии или беларуси, и они лишились права заключать новые или увеличивать обязательства по действующим договорам страхования.
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Учитывая это, соответствующее смягчение касается именно выполнения этими страховщиками обязательств по договорам страхования, заключенным до даты вступления в силу решения НБУ о временном приостановлении лицензий на ведение деятельности в сфере страхования.
Приведенные изменения внесены постановлением правления Национального банка Украины от 1 сентября 2023 г. № 106 «О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу со 2 сентября.
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Справка Finance.ua:

  • 24 февраля 2022 года НБУ заблокировал расходные операции страховщиков, конечными бенефициарными собственниками которых являются резиденты россии или беларуси;
  • в апреле 2022 года НБУ разблокировал лишь отдельные расходные операции по выполнению такими страховщиками части обязательств;
  • речь идет, в частности, о выплатах по договорам:
— обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
— добровольного страхования, согласно которым страховые выплаты производятся путем оплаты заведениям здравоохранения.
В то же время до внесения текущих изменений страховщики не имели возможности производить страховые выплаты по другим договорам страхования.

ДМС для сотрудников

По материалам:
Українські Новини
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