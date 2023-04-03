НБУ разрешил дистанционную идентификацию клиентов при выдаче цифрового ключа — Finance.ua

НБУ разрешил дистанционную идентификацию клиентов при выдаче цифрового ключа Сегодня 10:32 — Личные финансы

НБУ разрешил дистанционную идентификацию клиентов при выдаче цифрового ключа

Банки с 1 апреля могут дистанционно идентифицировать клиентов для выдачи квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Об этом сообщили в НБУ.

«Национальный банк Украины разрешил банкам, которые являются квалифицированными поставщиками электронных доверительных услуг, производить дистанционную идентификацию клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов открытых ключей. Речь идет о клиентах, являющихся физическими лицами или физическими лицами-предпринимателями», — говорится в сообщении.

Когда будет действовать эта норма

Эта норма будет действовать на период действия в Украине военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

Для чего Нацбанк принял такое решение

Национальный банк принял такое решение, ведь в условиях войны значительно увеличилась потребность производить дистанционную идентификацию банками клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов, поскольку посещение работающих отделений банков может быть опасным или неудобным для клиентов, а часть клиентов находится за рубежом.

Варианты проведения дистанционной идентификации клиентов

НБУ предусмотрел несколько вариантов проведения дистанционной идентификации клиентов при выдаче банками квалифицированных сертификатов путем комбинирования следующих методов:

проведение видеоверификации с соблюдением требований Положения о проведении банками финансового мониторинга (утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 г. № 65, с изменениями);

использование Системы BankID НБУ;

использование Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія);

использование удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»);

использование квалифицированной электронной подписи клиента или усовершенствованной электронной подписи клиента, основанной на квалифицированном сертификате открытого ключа, выданном квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг;

фотофиксация клиента.

По мнению регулятора, ее реализация будет способствовать повышению:

безопасности при обслуживании клиентов банков;

эффективности выполнения банковских операций;

качества и скорости обслуживания банками своих клиентов

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