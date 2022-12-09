НБУ прогнозирует более глубокое падение экономики из-за атак на энергосистему Украины — Finance.ua
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НБУ прогнозирует более глубокое падение экономики из-за атак на энергосистему Украины

Казна и Политика
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Национальный банк Украины прогнозирует более глубокое падение ВВП из-за террористических атак россии на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщается в заявлении заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука на брифинге, который транслировался на Youtube.
«Что касается ВВП, то на этот год, скорее всего, падение будет немного глубже, чем мы ожидали в нашем октябрьском сценарии», — сказал он.
По его словам, на следующий год восстановление украинской экономики в зависимости от каждого из сценариев будет разным.
«В то же время даже в нашем базовом, относительно оптимистическом, сценарии рост ВВП будет очень вялым, намного ниже, чем те 4%, которые мы предполагали в нашем октябрьском прогнозе», — сказал он и добавил, что в случае реализации двух других сценариев экономика будет сокращаться и в следующем году.
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Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны рф на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.
В октябре Национальный банк Украины прогнозировал падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году на 31,5%. Ожидалось, что в 2023 году экономика вырастет на 4,0%, в 2024 году — на 5,2%.
По материалам:
РБК-Україна
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