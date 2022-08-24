НБУ: при расчетах гражданам лучше отказываться от банкнот с повреждениями — Finance.ua

НБУ: при расчетах гражданам лучше отказываться от банкнот с повреждениями Сегодня 15:33 — Валюта

Национальный банк предупреждает об опасности попадания в наличное обращение банкнот гривны, умышленно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, находящихся во временной оккупации. Ведь речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков.

Об этом сообщили в НБУ.

Если во время расчета вам предлагают поврежденную банкноту, лучше отказаться и попросить другую. Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников.

Почему банки могли повредить банкноты?

Учитывая проведение военных (боевых) действий или их возможную угрозу, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка, банки в случае невозможности вывезти наличные должны осуществить их повреждение, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

Банкноты могут быть повреждены механическим способом (обрезка не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверление в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты.

На сегодняшний день в Национальный банк поступили на исследования от банков изъятые из обращения намеренно поврежденные банкноты гривны с тремя-четырьмя просверленными отверстиями. Скорее всего, речь идет о похищении такой наличности из отделений украинских банков, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, и ее распространении в наличном обороте с целью дестабилизации ситуации в финансовой сфере.

Почему это может касаться вас лично?

Национальный банк предупреждает бизнес и граждан, что такие банкноты — окрашенные, разрезанные или с отверстиями — не следует принимать во время наличных расчетов.

Ведь эти банкноты — перестали быть платежным средством. Банки не имеют права осуществлять обмен физическим и юридическим лицам поврежденных вышеупомянутыми способами банкнот, а должны изымать их, направлять Национальному банку для исследования и информировать о подобных случаях правоохранительные органы.

Кроме того, Национальный банк обратил внимание банков на необходимость принять дополнительные меры, направленные на недопущение попадания поврежденных вышеупомянутыми способами банкнот в кассы банков (в том числе через ПТКС или банкоматы с функцией приема наличных) и ограждение граждан от вероятности их использования преступниками во время наличных расчетов.

Национальный банк просит граждан и бизнес быть бдительными и обращает внимание на возможный риск потери средств при получении при расчетах поврежденных банкнот (с отверстиями, разрезанных и окрашенных).

Что делать с поврежденными банкнотами?

НБУ рекомендует не поддаваться на провокации и использовать во время наличных расчетов только наличные деньги, которые не вызывают сомнений в их подлинности или платежности.

В случае сомнения гражданам нужно обращаться в любой банк. Поврежденные банкноты во время военного положения обмену не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком.

Поддельные и специально поврежденные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об изъятии таких банкнот информируются правоохранительные органы, которые будут осуществлять соответствующие расследования.

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