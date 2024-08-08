НБУ представил новую памятную монету — Finance.ua

НБУ представил новую памятную монету
Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен «Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины».
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Новая оборотная памятная монета продолжает серию «Вооруженные Силы Украины» и посвящается украинским воинам-связистам, которые ежедневно обеспечивают коммуникацию и управление войсками, преодолевают сверхсложные вызовы и угрозы, чтобы защитить Украину в кибер- и информационном пространстве.
Как и все другие оборотные монеты Украины, эта обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.
Дизайн монеты
Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.
На реверсе монеты по кругу располагаются надписи «Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ» и лозунг ее военнослужащих: «Сильні тримати зв’язок!». В центре композиции, словно щит, защищающий информационное пространство, изображена эмблема Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины, в ее основе — восьмилучевая звезда в окружении крестообразно расположенных орбит и перекрещенных молний.
На заднем плане — схематически изображены лабиринты, символизирующие передачу зашифрованных данных через запутанные защитные системы киберпространства, где идет невидимая война.
Оборот и реализация
Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.
Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.
В то же время часть тиража оборотной памятной монеты «Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет. На специально оформленной сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещены изображения эмблемы Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины и элементы, имитирующие лабиринты зашифрованных данных. Тираж роликов — 20 тысяч штук.
В интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка реализация таких роликов оборотных памятных монет в сувенирной упаковке начнется с 9 августа 2024 года.
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