НБУ позволил гражданам не предоставлять подтверждающие документы при перемещении валютных ценностей за границу — Finance.ua

НБУ позволил гражданам не предоставлять подтверждающие документы при перемещении валютных ценностей за границу

Сегодня 17:07

Национальный банк Украины на период военного положения отменил требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков, а именно о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов, при перемещении валютных ценностей за пределы Украины. Ранее соответствующие документы физлица должны предоставлять при перемещении валютных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте).

В то же время, обращаем внимание, что требование декларирования валютных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте) остается действующим.

разрешил украинцам проводить операции по перечислению средств в иностранной валюте на счета Кабинета Министров Украины, министерств и других государственных органов Украины, в частности, Кроме того, Национальный банкоперации по перечислению средств в иностранной валюте на счета Кабинета Министров Украины, министерств и других государственных органов Украины, в частности, на счет, созданный для гуманитарной помощи Украине

Разрешено украинцам проводить операции по перечислению средств в иностранной валюте на счет, созданный для гуманитарной помощи Украины. Напомним, что с 1 марта такая возможность предусмотрена для платежей на спецсчет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

Решено разрешить переводы средств (кроме российских и белорусских рублей) со счетов резидентов России или Беларуси и по счетам лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ:

специальный счет Национального банка для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины;

счета Кабинета Министров, министерств и других государственных органов Украины, в том числе на счет, созданный для гуманитарной помощи в Украине;

счета резидентов в банках по операциям по экспорту продуктов.

Национальный банк Украины также:

расширил перечень исключений к запрету, касающемуся осуществления уполномоченными учреждениями торговли валютными ценностями по поручению клиентов;

уточнил, что доступ к индивидуальным сейфам для хранения ценностей клиентов и дальше будет осуществляться в бесперебойном режиме, если нет прямой угрозы жизни и здоровью населения;

разрешил банкам покупать наличную гривну у иностранных финансовых учреждений за безналичную иностранную валюту в объеме до 1 млн евро в день (в эквиваленте);

уточнил порядок операций с банками по покупке и продаже долларов США и евро, которые проводятся Национальным банком.

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