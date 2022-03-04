НБУ позволил гражданам не предоставлять подтверждающие документы при перемещении валютных ценностей за границу — Finance.ua
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НБУ позволил гражданам не предоставлять подтверждающие документы при перемещении валютных ценностей за границу

Сегодня 17:07
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Национальный банк Украины на период военного положения отменил требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков, а именно о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов, при перемещении валютных ценностей за пределы Украины. Ранее соответствующие документы физлица должны предоставлять при перемещении валютных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте).
В то же время, обращаем внимание, что требование декларирования валютных ценностей стоимостью более 10 тыс. евро (в эквиваленте) остается действующим.
Кроме того, Национальный банк разрешил украинцам проводить операции по перечислению средств в иностранной валюте на счета Кабинета Министров Украины, министерств и других государственных органов Украины, в частности, на счет, созданный для гуманитарной помощи Украине.
Напомним, что 1 марта Национальный банк предусмотрел возможность проведения украинцами переводов в иностранной валюте на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Разрешено украинцам проводить операции по перечислению средств в иностранной валюте на счет, созданный для гуманитарной помощи Украины. Напомним, что с 1 марта такая возможность предусмотрена для платежей на спецсчет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.
Решено разрешить переводы средств (кроме российских и белорусских рублей) со счетов резидентов России или Беларуси и по счетам лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ или РБ:
  • специальный счет Национального банка для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины;
  • счета Кабинета Министров, министерств и других государственных органов Украины, в том числе на счет, созданный для гуманитарной помощи в Украине;
  • счета резидентов в банках по операциям по экспорту продуктов.
Национальный банк Украины также:
  • расширил перечень исключений к запрету, касающемуся осуществления уполномоченными учреждениями торговли валютными ценностями по поручению клиентов;
  • уточнил, что доступ к индивидуальным сейфам для хранения ценностей клиентов и дальше будет осуществляться в бесперебойном режиме, если нет прямой угрозы жизни и здоровью населения;
  • разрешил банкам покупать наличную гривну у иностранных финансовых учреждений за безналичную иностранную валюту в объеме до 1 млн евро в день (в эквиваленте);
  • уточнил порядок операций с банками по покупке и продаже долларов США и евро, которые проводятся Национальным банком.
По материалам: Finance.UA
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