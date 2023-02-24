НБУ получил разрешение на продажу акций Белоцерковской ТЭЦ — Finance.ua

НБУ получил разрешение на продажу акций Белоцерковской ТЭЦ Сегодня 10:14 — Казна и Политика

НБУ получил разрешение на продажу акций Белоцерковской ТЭЦ

Национальный банк получил возможность по решению суда начать принудительную реализацию акций ЧАО Белоцерковская Теплоэлектроцентраль.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это стало возможным благодаря решению Хозсуда Киевской области, который удовлетворил иск об обращении взыскания на переданные в залог НБУ 40% акций ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ».

Нацбанк планирует выставить этот пакет акций на продажу на открытых торгах.

АО «Белоцерковская Теплоэлектроцентраль» является имущественным поручителем по обязательствам банка «Финансы и Кредит» перед Национальным банком по кредитам рефинансирования, из которых непогашенными остается 1,44 млрд грн.

«Это решение суда после вступления им в законную силу дает право Национальному банку получить соответствующие приказы суда и начать процедуру принудительной реализации залога в пределах исполнительного производства», — прокомментировал судебный представитель юридического департамента Национального банка Сергей Бойко.

Напомним, НБУ обратился в Министерство финансов Украины и руководство государственных банков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

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Фінансовий клуб По материалам:

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