НБУ получил разрешение на продажу акций Белоцерковской ТЭЦ — Finance.ua
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НБУ получил разрешение на продажу акций Белоцерковской ТЭЦ

Казна и Политика
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НБУ получил разрешение на продажу акций Белоцерковской ТЭЦ
НБУ получил разрешение на продажу акций Белоцерковской ТЭЦ
Национальный банк получил возможность по решению суда начать принудительную реализацию акций ЧАО Белоцерковская Теплоэлектроцентраль.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Это стало возможным благодаря решению Хозсуда Киевской области, который удовлетворил иск об обращении взыскания на переданные в залог НБУ 40% акций ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ».
Нацбанк планирует выставить этот пакет акций на продажу на открытых торгах.
АО «Белоцерковская Теплоэлектроцентраль» является имущественным поручителем по обязательствам банка «Финансы и Кредит» перед Национальным банком по кредитам рефинансирования, из которых непогашенными остается 1,44 млрд грн.
«Это решение суда после вступления им в законную силу дает право Национальному банку получить соответствующие приказы суда и начать процедуру принудительной реализации залога в пределах исполнительного производства», — прокомментировал судебный представитель юридического департамента Национального банка Сергей Бойко.
Напомним, НБУ обратился в Министерство финансов Украины и руководство государственных банков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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