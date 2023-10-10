НБУ поднял официальный курс гривны к доллару во второй раз с начала месяца — Finance.ua

НБУ поднял официальный курс гривны к доллару во второй раз с начала месяца Сегодня 10:33 — Валюта

НБУ поднял официальный курс гривны к доллару во второй раз с начала месяца

Нацбанк укрепил официальный курс гривны, повысив его на 3,00 копейки по состоянию на 10 октября. Согласно опубликованным данным с завтрашнего дня гривна будет стоить 36,5527 UAH/USD.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны , устанавливаемый им на 9 октября, на 3,89 коп. до 36,5827 UAH/USD.

НБУ последний раз снизил официальный курс гривны в конце июля 2022 года, а до этого — в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора рф в Украину.

Новый официальный курс гривны к доллару аналитики объясняют тем, что гривна укрепилась на межбанковском валютном рынке. Торговля на Bloomberg (основная площадка) сегодня начиналась на 36,575 грн/$ и только раз сходила ненадолго вверх — до 36,585 грн/$. А затем безналичный доллар планомерно спускался вниз: сначала на 36,56 грн/$, а затем и до 36,54 грн/$ — где была заключена треть сделок сегодняшнего дня и закрылся рынок.

Согласно опубликованной статистике, на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке Национальный банк Украины продал рекордные 1,16 млрд долл. США.

УНН По материалам:

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