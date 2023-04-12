НБУ остановил лицензии 3-м финкомпаниям — Finance.ua
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НБУ остановил лицензии 3-м финкомпаниям

Фондовый рынок
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Национальный банк Украины временно приостановил действие лицензий на предоставление финансовых услуг двум финансовым компаниям и одному лизингодателю.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Лицензии остановлены:
ООО «ФК «Финэкстра» (ЕГРПОУ 41220734);
ООО «Роял кэпитэл» (ЕГРПОУ 42023011);
ООО «Элит Лизинг» (ЕГРПОУ 38806134).
Эти поставщики финансовых услуг не подали отчетность за IV квартал 2022 года.
Они обязаны устранить нарушения, что стало причиной временной остановки лицензий, в срок до 25 апреля 2023 года.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 апреля 2023 года.
Решения вступают в силу с 11 апреля 2023 года.
Как сообщали «Українські Новини», количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось с 1384 (по состоянию на 28 февраля) до 1347 (по состоянию на 31 марта).
Количество банков в марте уменьшилось с 67 до 65.
В марте Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Банк Форвард» и АО «Айбокс Банк».
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По материалам:
Українські Новини
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