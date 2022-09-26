НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка — Finance.ua

НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка
Национальный банк Украины определил порядок применения мер воздействия к небанковским поставщикам платежных услуг и поставщикам ограниченных платежных услуг за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Меры воздействия за соответствующие правонарушения будут применяться к следующим участникам платежного рынка:
- платежные учреждения (в том числе малые платежные учреждения);
- филиалы иностранных платежных учреждений;
- учреждения электронных денег;
- небанковские финансовые учреждения, имеющие право на предоставление платежных услуг;
- операторы почтовой связи;
- поставщики ограниченных платежных услуг;
- небанковские финансовые учреждения, операторы почтовой связи, имеющие лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, выданную Национальным банком до дня введения в действие Закона Украины «О платежных услугах».
Национальный банк будет применять к ним широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера, обстоятельств, причин и последствий нарушения.
Речь идет о письменном предупреждении, наложении штрафа, временном запрете предоставления одной или более платежных услуг, временном отстранении должностного лица от должности, временном запрете использования права голоса владельцем существенного участия в предоставлении платежных услуг, временной остановке действия лицензии, отзыве лицензии и исключении из Реестра платежной инфраструктуры.
Кроме того, урегулированы следующие вопросы:
- основания для применения мер воздействия;
- кем принимается решение о применении меры воздействия;
- как решения доводятся до сведения участников рынка;
- порядок принятия учреждением мер по устранению нарушения;
- порядок применения различных видов мер воздействия и т.д.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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