НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка — Finance.ua
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НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка

Казна и Политика
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НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка
НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка
Национальный банк Украины определил порядок применения мер воздействия к небанковским поставщикам платежных услуг и поставщикам ограниченных платежных услуг за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Меры воздействия за соответствующие правонарушения будут применяться к следующим участникам платежного рынка:
  • платежные учреждения (в том числе малые платежные учреждения);
  • филиалы иностранных платежных учреждений;
  • учреждения электронных денег;
  • небанковские финансовые учреждения, имеющие право на предоставление платежных услуг;
  • операторы почтовой связи;
  • поставщики ограниченных платежных услуг;
  • небанковские финансовые учреждения, операторы почтовой связи, имеющие лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, выданную Национальным банком до дня введения в действие Закона Украины «О платежных услугах».
Национальный банк будет применять к ним широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера, обстоятельств, причин и последствий нарушения.
Речь идет о письменном предупреждении, наложении штрафа, временном запрете предоставления одной или более платежных услуг, временном отстранении должностного лица от должности, временном запрете использования права голоса владельцем существенного участия в предоставлении платежных услуг, временной остановке действия лицензии, отзыве лицензии и исключении из Реестра платежной инфраструктуры.
Кроме того, урегулированы следующие вопросы:
  • основания для применения мер воздействия;
  • кем принимается решение о применении меры воздействия;
  • как решения доводятся до сведения участников рынка;
  • порядок принятия учреждением мер по устранению нарушения;
  • порядок применения различных видов мер воздействия и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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