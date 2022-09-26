НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка — Finance.ua

НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка Вчера 15:44 — Казна и Политика

НБУ определил подходы к применению мер воздействия за нарушение законодательства платежного рынка

Национальный банк Украины определил порядок применения мер воздействия к небанковским поставщикам платежных услуг и поставщикам ограниченных платежных услуг за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Меры воздействия за соответствующие правонарушения будут применяться к следующим участникам платежного рынка:

платежные учреждения (в том числе малые платежные учреждения);

филиалы иностранных платежных учреждений;

учреждения электронных денег;

небанковские финансовые учреждения, имеющие право на предоставление платежных услуг;

операторы почтовой связи;

поставщики ограниченных платежных услуг;

небанковские финансовые учреждения, операторы почтовой связи, имеющие лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, выданную Национальным банком до дня введения в действие Закона Украины «О платежных услугах».

Национальный банк будет применять к ним широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера, обстоятельств, причин и последствий нарушения.

Речь идет о письменном предупреждении, наложении штрафа, временном запрете предоставления одной или более платежных услуг, временном отстранении должностного лица от должности, временном запрете использования права голоса владельцем существенного участия в предоставлении платежных услуг, временной остановке действия лицензии, отзыве лицензии и исключении из Реестра платежной инфраструктуры.

Кроме того, урегулированы следующие вопросы:

основания для применения мер воздействия;

кем принимается решение о применении меры воздействия;

как решения доводятся до сведения участников рынка;

порядок принятия учреждением мер по устранению нарушения;

порядок применения различных видов мер воздействия и т.д.

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