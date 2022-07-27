НБУ обжаловал в кассационном порядке судебные решения по отмене штрафа Аккордбанку — Finance.ua
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НБУ обжаловал в кассационном порядке судебные решения по отмене штрафа Аккордбанку

Фондовый рынок
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Национальный банк обжаловал в кассационном порядке судебные решения Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения регулятора о наложении штрафа на Аккордбанк в размере 300 тыс. гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Штраф был наложен за нарушение в сфере финансового мониторинга.
В июле 2020 г. Национальный банк применил к банку указанный штраф за нарушение требований положения о ведении банками финансового мониторинга в части непроведения банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
Решение Национального банка о наложении в январе 2020 года штрафа на этот банк в размере 2 313 086,75 гривен отменено в судебном порядке.
Напомним, что регулятор применил эту меру воздействия за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма.
Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд города Киева в удовлетворении исковых требований банка к Национальному банку полностью отказал.
Однако Шестой апелляционный административный суд отменил вышеупомянутое решение Окружного административного суда города Киева и принял новое решение об удовлетворении исковых требований банка, оставленного без изменений Верховным Судом.
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По материалам:
Українські Новини
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