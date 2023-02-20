НБУ обязал финучреждения информировать о количестве открытых счетов у пользователей — Finance.ua

НБУ обязал финучреждения информировать о количестве открытых счетов у пользователей Сегодня 14:00 — Личные финансы

Национальный банк Украины расширил перечень файлов статистической отчетности, подаваемый НБУ в условиях особого периода.

В частности, предусмотрена подача девяти новых файлов:

4EX «Информация технологического оператора платежных услуг по объему обработанных информационных сообщений» — предоставляется технологическими операторами платежных услуг, осуществляющими операционные, информационные и другие технологические функции, связанные с предоставлением платежных услуг; технологическими операторами платежных услуг, осуществляющими операционные, информационные и другие технологические функции, обеспечивающие использование электронных денег; банками, предоставляющими операционные, информационные и другие технологические услуги, связанные с предоставлением платежных услуг другим банкам и/или небанковским поставщикам платежных услуг, с отчетной даты 01.04.2023;

4FX «Данные о кредитных и дебетовых переводах» — банками и небанковскими поставщиками платежных услуг, авторизованными для предоставления услуги по выполнению кредитного и/или дебетового перевода, с отчетной даты 01.04.2023;

4GX «Данные о комиссии интерчейндж и оплате за эквайринг» — банки и небанковские поставщики платежных услуг, являющиеся участниками (прямыми или косвенными) платежной системы и предоставляющие услуги по эквайрингу электронных платежных средств, эмитированных в этой платежной системе; операторами платежных систем (резидентами и нерезидентами), в которых эмитируются электронные платежные средства и отнесенные Национальным банком к категории системно важных или важных, с отчетной даты 01.04.2023;

4IX «Данные о соблюдении пруденциальных нормативов и расчете нормативов капитала небанковских поставщиков финансовых платежных услуг» — платежными учреждениями (в том числе малыми платежными учреждениями); филиалами иностранных платежных учреждений; учреждениями электронных денег; финансовыми учреждениями, имеющими право на предоставление платежных услуг; операторами почтовой связи по отчетной дате 11.03.2023;

4JX «Данные по расчету нормативов кредитного риска небанковских поставщиков финансовых платежных услуг» — платежными учреждениями; учреждениями электронных денег; операторами почтовой связи по отчетной дате 11.03.2023;

4LX «Данные о расчете норматива краткосрочной ликвидности небанковских поставщиков финансовых платежных услуг» — платежными учреждениями; учреждениями электронных денег; операторами почтовой связи по отчетной дате 11.03.2023;

4MX «Данные о количестве и приросте пользователей, имеющих открытый платежный счет» — платежными учреждениями (в том числе малыми платежными учреждениями), филиалами иностранных платежных учреждений, учреждениями электронных денег, филиалами иностранных учреждений электронных денег, операторами почтовой связи право открывать пользователям платежные счета с отчетной даты 11.03.2023;

D0X «Данные о взаимодействии банка по вопросам финансового мониторинга со специально уполномоченным органом» — банками с отчетной даты 01.03.2023;

D2X «Данные о количестве пользователей и количестве открытых пользователями счетов» — банками; платежными учреждениями (в том числе малыми платежными учреждениями), филиалами иностранных платежных учреждений, учреждениями электронных денег, филиалами иностранных учреждений электронных денег, операторами почтовой связи, имеющими право открывать пользователям платежные счета с отчетной даты 01.01.2024.

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