НБУ назвал самые распространенные виды мошенничества, появившиеся во время войны — Finance.ua

НБУ назвал самые распространенные виды мошенничества, появившиеся во время войны

Сегодня 15:05 — Личные финансы

С началом войны мошенники не только не прекратили попыток обмануть украинцев, а наоборот, еще больше активизировались.

Они умело манипулируют, делая акцент на эмоциях сострадания и страха, пользуются затруднительным положением своих жертв.

В НБУ назвали четыре наиболее распространенных вида мошенничества, появившихся именно во время войны.

Основные «схемы» аферистов

Фейковые объявления об аренде жилья или эвакуации. Мошенники предлагают в аренду переселенцам жилье в безопасных регионах или перевозку из горячих точек в безопасные места. Просят внести предоплату на карту, а после получения средств исчезают.

Фейковые SMS-рассылки о денежной помощи в рамках єПідтримки. Мошенники рассылают SMS-сообщения о пособии с текстом: «Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu...» и дальше идет ссылка (по ней нельзя переходить!).

Фейковый сбор средств на пособие. Мошенники делают фейковые объявления о сборе денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии, используя фото из интернета. Или же создают фишинговые (мошеннические) сайты, похожие на сайты настоящих благотворительных фондов, где якобы можно перевести средства на поддержку ВСУ. Также взламывают страницы в соцсетях и от имени владельцев собирают средства на амуницию как будто в связи с отбытием на фронт.

Фейковые объявления о продаже военной амуниции. Мошенники размещают в интернете объявления о продаже бронежилетов и других товаров для военных. Получив предоплату, аферисты исчезают. Или, что еще хуже, продают бракованные бронежилеты, которые не защищают бойцов от шаров.

О случаях мошенничества сообщайте в Киберполицию: callcenter@cyberpolice.gov.ua

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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