НБУ назначил нового директора Департамента безопасности: перешел из Ощадбанка — Finance.ua

НБУ назначил нового директора Департамента безопасности: перешел из Ощадбанка Сегодня 10:10 — Фондовый рынок

Новым директором Департамента безопасности НБУ с 1 декабря назначен Александр Паламарчук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

До назначения в НБУ Паламарчук семь лет работал директором департамента безопасности АО « Ощадбанк » (в частности, и под руководством действующего главы НБУ Андрея Пышного).

В то же время Игорь Коновалов, возглавлявший Департамент безопасности Нацбанка, по собственному желанию с 1 декабря 2022 года переведен на должность советника Офиса правления НБУ.

В сферу ответственности новоназначенного директора Департамента безопасности входят организация, проведение, координация и контроль мероприятий с целью:

предотвращения, выявления и пресечения правонарушений в НБУ (кроме коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений);

охраны объектов и ценностей НБУ, а также специальных грузов при их перевозке Национальным банком;

мобилизационной подготовки и гражданской защиты НБУ;

реализации мер по обеспечению кадровой и финансово-экономической безопасности НБУ;

разработки и реализации политики информационной безопасности НБУ; управления рисками информационной безопасности;

развития технологий и систем защиты информации, внедрения в информационную инфраструктуру НБУ и банковскую систему Украины новейших методов защиты информации, необходимых для качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на НБУ;

киберзащиты в банковской системе Украины и в сфере перевода средств;

обеспечения реализации НБУ функции государственного регулирования в сфере электронных доверительных услуг в банковской системе Украины в соответствии с законодательством Украины;

обеспечения формирования и реализации НБУ государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры в отношении банков, других лиц, осуществляющих деятельность на рыках финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых ведет НБУ, платежных организаций, участников платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры в соответствии с законодательством Украины.

Департамент безопасности входит в вертикаль подчинения «Общий блок», куратором которого является глава НБУ Андрей Пышный.

Економічна Правда По материалам:

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