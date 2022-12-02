НБУ назначил нового директора Департамента безопасности: перешел из Ощадбанка — Finance.ua
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НБУ назначил нового директора Департамента безопасности: перешел из Ощадбанка

Фондовый рынок
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Новым директором Департамента безопасности НБУ с 1 декабря назначен Александр Паламарчук.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
До назначения в НБУ Паламарчук семь лет работал директором департамента безопасности АО «Ощадбанк» (в частности, и под руководством действующего главы НБУ Андрея Пышного).
В то же время Игорь Коновалов, возглавлявший Департамент безопасности Нацбанка, по собственному желанию с 1 декабря 2022 года переведен на должность советника Офиса правления НБУ.
В сферу ответственности новоназначенного директора Департамента безопасности входят организация, проведение, координация и контроль мероприятий с целью:
  • предотвращения, выявления и пресечения правонарушений в НБУ (кроме коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений);
  • охраны объектов и ценностей НБУ, а также специальных грузов при их перевозке Национальным банком;
  • мобилизационной подготовки и гражданской защиты НБУ;
  • реализации мер по обеспечению кадровой и финансово-экономической безопасности НБУ;
  • разработки и реализации политики информационной безопасности НБУ; управления рисками информационной безопасности;
  • развития технологий и систем защиты информации, внедрения в информационную инфраструктуру НБУ и банковскую систему Украины новейших методов защиты информации, необходимых для качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на НБУ;
  • киберзащиты в банковской системе Украины и в сфере перевода средств;
  • обеспечения реализации НБУ функции государственного регулирования в сфере электронных доверительных услуг в банковской системе Украины в соответствии с законодательством Украины;
  • обеспечения формирования и реализации НБУ государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры в отношении банков, других лиц, осуществляющих деятельность на рыках финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых ведет НБУ, платежных организаций, участников платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры в соответствии с законодательством Украины.
Департамент безопасности входит в вертикаль подчинения «Общий блок», куратором которого является глава НБУ Андрей Пышный.
По материалам:
Економічна Правда
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