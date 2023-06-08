НБУ готовится к первому этапу реформы рынка страховых услуг: каких нововведений ждать — Finance.ua
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НБУ готовится к первому этапу реформы рынка страховых услуг: каких нововведений ждать

Страхование
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НБУ готовится к первому этапу реформы рынка страховых услуг: каких нововведений ждать
НБУ готовится к первому этапу реформы рынка страховых услуг: каких нововведений ждать
Национальный банк намерен провести общественные обсуждения обновленных требований по регулированию посреднической деятельности в сфере страхования и перестрахования.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Согласно новому закону о страховании, в стране в два этапа планируется внедрение новых подходов к регулированию деятельности страховых посредников.
С 1 января 2024 г. вступят в силу положения, которые должны подготовить рынок к выполнению новых требований, приближенных к европейской практике.
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Второй этап, который стартует 1 января 2025 года, предусматривает концептуальное обновление подходов к регулированию посреднической деятельности в сфере страхования в соответствии с европейской директивой. Среди ключевых новаций — введение регулирования, регистрации и повышения требований к квалификации и обучению всех категорий страховых посредников, в частности страховых агентов и работников страховки, реализующих страховые продукты.
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Для того чтобы обеспечить реализацию первого этапа, Нацбанк предлагает обсудить проект соответствующего нормативно-правового акта, который, в частности, предлагает:
  • распространить регулирование НБУ по ведению деятельности страхового агента на физических лиц-предпринимателей (сейчас эта деятельность регулируется актом Кабинета министров);
  • расширить возможности для представительств брокеров-нерезидентов осуществлять зачисление и перечисление страховых (перестраховых) премий головному офису брокера-нерезидента;
  • предоставить право НБУ исключать из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров лиц, связанных со страной-агрессором.
Кроме того, предлагается определить фиксированные сроки предоставления брокерами в Нацбанк опросника и документов, подтверждающих приведение ими своей деятельности в соответствие с требованиями соответствующих положений.
Как отметили в НБУ, этот проект постановления после его принятия будет действовать до 1 января 2025 года, а замечания и предложения к нему принимаются до 8 июля текущего года.

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По материалам:
УБР
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