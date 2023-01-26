НБУ дал прогноз, что будет с ценами в Украине в 2023 году — Finance.ua

НБУ дал прогноз, что будет с ценами в Украине в 2023 году Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 19,8%. В октябре НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 18,7%.

Об этом сообщается в заявлении главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube

Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 10,8% (предыдущий прогноз — 9,4%). В 2025 году инфляция составит 6,7%.

Как отметил Пышный, снижению инфляции будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии.

«Получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Национального банка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений позволит избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок», — отметил он.

По его словам, в последующие годы инфляция будет замедляться скорее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.

«Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административная компонента из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням», — добавил он.

Прогнозы, ВВП

Также Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году до 0,3% с 4% в предыдущем прогнозе, что во многом связано с продолжением базового сценария с полномасштабной войной еще на полгода — до начала 2024 года.

Нацбанк отмечает, что на 2024 год также ухудшил прогноз роста ВВП с 5,2% до 4,1%, но ожидает ускорения роста экономики до 6,4% в 2025 году.

Что касается 2022 года, то НБУ оценивает спад ВВП по его итогам на 30,3%, в том числе в четвертом квартале — на 35%.

По его оценкам, номинальный ВВП в прошлом году составил 4,825 трлн грн, что лучше предыдущего прогноза в 4,75 трлн грн. Однако на этот год прогноз номинального ВВП ухудшился до 5,985 трлн грн с 6,175 трлн. грн., на следующий — до 7,085 трлн. грн. с 7,35 трлн. грн.

Среди других актуальных рисков, реализация которых может привести к пересмотру ключевых макроэкономических показателей, Нацбанк также назвал возникновение дополнительных бюджетных потребностей и формирование значительных квазифискальных дефицитов в энергосфере с учетом непредсказуемого характера войны и неритмичности поступления внешнего финансирования.

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