НБУ аннулировал лицензии двум финансовым компаниям — Finance.ua

НБУ аннулировал лицензии двум финансовым компаниям Сегодня 09:48 — Фондовый рынок

Национальный банк Украины отозвал лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг у двух финкомпаний — ООО «Мистер Кэш» (ЕГРПОУ 42987483) и ООО «СС Лоун» (ЕГРПОУ 40071779).

аннулировали лицензии на осуществление деятельности по предоставлению средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Как говорится в сообщении регулятора, компаниямна осуществление, в том числе и на условиях финансового кредита.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 февраля 2023 года.

Почему

По результатам внеплановых инспекционных проверок выявлены факты многочисленных нарушений требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг в деятельности ООО «Мистер Кэш» и ООО «СС Лоун».

Речь идет о невыполнении требований:

Законов Украины «О потребительском кредитовании», «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «Об электронной коммерции»;

Гражданского кодекса Украины;

нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности, Положения о дополнительных требованиях к договорам небанковских финансовых учреждений о предоставлении средств в заем (потребительский, финансовый кредит), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 03 ноября 2021 года № 113, Правил расчета небанковскими финансовыми учреждениями Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 11 февраля 2021 г. № 16 (с изменениями), и Положения о лицензировании и регистрации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного Постановлением Правления Национального банка Украины 24 декабря 2021 № 153 (с изменениями).

Решение о применении мер воздействия вступило в силу 24 февраля 2023 года.

Как пишет finbalance, согласно информации на сайте, выручка «СС Лоун» за 9 месяцев этого года составила 434,0 млн грн, «Мистер Кэш» — 286,8 млн грн, убытки — соответственно 60,0 млн грн и 47,6 млн грн, активы — 257,2 млн грн и 106,1 млн грн, собственный капитал — 220,2 млн грн 4,4 млн грн.

По размеру выручки эти компании занимали соответственно 12 и 19 место среди всех финкомпаний на конец сентября 2022, а по суммарной выручке — 6 место.

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