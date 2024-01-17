Названы три старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году — Finance.ua
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Названы три старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году

Фондовый рынок
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Специалисты портала Phone Arena проанализировали рынок и нашли, какие смартфоны Apple можно спокойно покупать в начале 2024 года.
Одно из главных преимуществ «яблочных» девайсов состоит в том, что даже если вы выберете модель 3- или 4-летней давности, она тоже получит самую свежую iOS. Айфоны славятся своей долговечностью, и остаются такими же быстрыми, какими они были в момент выпуска, говорится в заметке Phone Arena.

iPhone XR

Несмотря на то, что он вышел более 5 лет назад, он удерживает звание лучшего недорого iPhone благодаря превосходному балансу цены и качества. Обновление до iOS 17 не превратило айфон в медленный девайс, а 6,1-дюймовый ЖК-экран выглядит более современно, чем iPhone SE 2022.
Камера у iPhone XR всего-навсего одна, 12 мегапиксельная, но снимает телефон неплохо, на уровне бюджетных Android-смартфонов. А процессор все еще тянет трудные игры и программы без проблем.

iPhone SE (2022)

Этот компактный телефон все еще пользуется большим спросом. Во-первых, он самый доступный в линейке актуальных смартфонов Apple, во-вторых, он получил один из самых мощных процессоров, который тоже стоит в iPhone 13. Кроме того, это один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке.

iPhone 13

Оптимальная модель для тех, кто хочет современный, но не слишком дорогой айфон. Он все еще имеет хороший экран, отличный процессор и приличную камеру, а время автономной работы гораздо лучше, чем iPhone SE или XR.
Вместе с тем он будет актуален еще минимум три года — столько его будут поддерживать обновлениями iOS.
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По материалам:
УНІАН
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