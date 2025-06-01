Названы страны с крупнейшими подводными флотами (инфографика) — Finance.ua
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Названы страны с крупнейшими подводными флотами (инфографика)

Мир
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Названы страны с крупнейшими подводными флотами (инфографика)
Названы страны с крупнейшими подводными флотами (инфографика)
США обладают самыми мощными подводными силами в мире — это касается как численности субмарин, так и их характеристик.
Наглядно убедиться в преимуществе Военно-Морских сил США можно на новом графике, представленном на медиаплатформе Voronoi (Visual Capitalist).
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График был создан на основе данных за 2025 год, представленных порталом Global Firepower, оценивающим совокупную военную мощь каждой из стран мира.
США располагают 70 субмаринами. Все они атомные. Большинство из них — это многоцелевые подлодки.
Названы страны с крупнейшими подводными флотами (инфографика)
Они предназначены прежде всего для уничтожения вражеских подлодок, военных кораблей, а также торговых судов противника. К многоцелевым субмаринам США относятся, например, лодки типа Virginia.
Есть у американцев и огромные стратегические субмарины типа Ohio, несущие баллистические ракеты UGM-133A Trident II (D5).
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Второй по величине подводный флот — у рф. Он насчитывает 63 подлодки. Часть из них -я атомные.
В состав атомного подводного флота рф входят как многоцелевые субмарины (например, лодки проекта 885 «Ясень»), так и стратегические (например, лодки проекта 955 «Борей»).
И «Ясень», и «Борей» — это новые субмарины, которые принадлежат к последнему на сегодня поколению — четвертому.
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Третий по величине подводный флот имеет Китай (61 субмарина). О китайских лодках известно относительно мало.
По словам специалистов, большинство из них дизельные, но в ближайшие годы флот КНР пополнится новыми атомными субмаринами.
По материалам:
УНІАН
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