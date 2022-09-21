Названы самые прибыльные криптовалюты суток — Finance.ua

Названы самые прибыльные криптовалюты суток Сегодня 16:45 — Финтех и Карты

21 сентября 2022 года в топ-5 самых прибыльных криптовалют вошли Ripple (XRP), EOS (EOS), Neutrino USD (USDN), Huobi Token (HT) и Stellar (XLM). За сутки все они выросли в цене более чем на 2%. Самый успешный показатель дня зафиксирован у криптовалюты Ripple (XRP), пишет noworries.news

Виртуальный актив сумел вырасти на 7,92% и на данный момент торгуется за $0,411. Общее предложение монет в обращении составляет $20,5 миллиарда, а суточные объемы сделок с цифровым активом составили $3,86 миллиарда.

Вторая строчка в рейтинге доходности досталась EOS (EOS). За последние 24 часа виртуальная монета прибавила в цене 4,09%, к настоящему времени курс актива зафиксировался на отметке $1,33. Суммарная капитализация криптовалюты составила $1,33 миллиарда, объемы суточных торгов достигли $445,89 миллиона.

Стейблкоин USDN за сутки вырос на 3,92%. Цена виртуального токена зафиксировалась на отметке $0,939, а общее предложение монет составляет $640,56 миллиона. Суточные объемы сделок с криптовалютой составили всего $1,85 миллиона.

Родной токен криптовалютной платформы Huobi Global — HT за минувшие сутки подорожал на 3,1%. Курс криптовалюты зафиксировался на отметке $4,59, а рыночная капитализация составила $704,57 миллиона. Объемы торговых сделок, совершенных за сутки, составили $15,77 миллиона.

В итоге, криптовалюта Stellar (XLM) на сегодняшний день торгуется за $0,115, а это на 2,29% выше показателей прошедших суток. Сумма активов на рынке составила $2,93 миллиарда, а объемы торгов — $304,26 миллиона.

Отметим, что курс главных криптовалют после глобального падения демонстрирует незначительное обновление. Так, биткоин (BTC) и эфириум (ЕТН) смогли немного восстановиться после обвала 19 сентября. Как объясняют эксперты, главной причиной падения стоимости криптовалют стало приближение заседания Федеральной резервной системы США (ФРС), которое состоится уже сегодня. ФРС пропагандирует жесткую политику в отношении криптовалют и это возымеет свое влияние как на традиционный фондовый рынок, так и на криптовалютный.

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