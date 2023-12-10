Названы самые популярные в мире автомобили бизнес-класса: топ-10 моделей — Finance.ua

Названы самые популярные в мире автомобили бизнес-класса: топ-10 моделей Сегодня 21:28 — Фондовый рынок

Немецкий Mercedes-Benz E-Class — самый продаваемый автомобиль бизнес-класса в мире по итогам октября 2023 года. Об этом говорит новый отчет Focus2move.

По данным аналитиков, в октябре совокупные продажи Mercedes-Benz E-Class составили 233 010 единиц — на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Второе место на рынке досталось BMW 5-Series седьмого поколения с совокупной продажей за октябрь на уровне 215 575 единиц, что на 15,7% меньше, чем год назад. Замыкает «тройку» лидеров Audi A6, продажи которой за год сократились на 36,4% до 204 857 единиц.

Корейский седан Hyundai Grandeur поднялся на три позиции вверх, заняв четвертое место с продажами на уровне 96 692 единиц — на 77,9% больше, чем в октябре прошлого года.

Электрический Zeekr 001 тоже поднялся на три позиции и занял пятое место с 61 515 продажами (+24,0%). За ним следует Skoda Superb с 54 402 проданными машинами (+12,3%).

Наиболее рекордный рост продаж среди моделей бизнес-класса продемонстрировал Toyota Crown — 335,1% за год до 54 330 единиц. Это позволило японскому премиальному седану подняться на 15 позиций вверх и занять седьмое место. На восьмой строчке расположился Genesis G80, который приобрели 45 617 раз (+4,1%).

Замыкают десятку Dongfeng Aeolus Hyun и Volvo S90 с продажами на уровне 40 537 (-32,8%) и 40 140 (+11,8%) единиц соответственно.

MMR По материалам:

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