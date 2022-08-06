Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год — Finance.ua

Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год Сегодня 04:54 — Технологии&Авто

Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год

Продажи электромобилей в мире демонстрируют стремительный рост. За первое полугодие уже реализовано 3,05 млн. электрокаров — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сайта Clean Technica.

Только за июнь в мире продано 685 тыс. электрокаров — на 65% больше, чем годом ранее. До конца года есть все шансы преодолеть отметку в 6 миллионов авто.

Как ни странно, производство электромобилей гораздо меньше пострадало от дефицита микрочипов, чем выпуск бензиновых и дизельных авто. Впрочем, именно по этой причине Tesla уступила лидерство китайскому BYD.

ТОП-10 производителей электрокаров в 2022 году

BYD — 640 478 авто Tesla — 564 873 General Motors-Wuling — 233 017 Volkswagen — 158 057 BMW — 157 005 Mercedes-Benz — 126 414 SAIC — 124 500 Kia — 113 585 Chery — 112 031 Hyundai — 106 518

Изменился и лидер среди моделей. Самый популярный электрокар в мире — кроссовер Tesla Model Y, подвинувший на второе место родственный седан Model 3. Третьим стал миниатюрный Wuling HongGuang Mini EV.

Самые популярные электромобили в мире за 2022 год

Tesla Model Y — 314 921 авто Tesla Model 3 — 219 095 Wuling HongGuang Mini EV — 207 829 BYD Song — 159 091 BYD Qin Plus — 132 495 BYD Han — 97 225 Volkswagen ID.4 — 63 597 Li Xiang One EREV — 60 404 BYD Dolphin — 58 613 BYD Tang — 57 000 Chery QQ Ice Cream — 54 097 BYD Yuan Plus — 54 970 Hyundai Ioniq 5 — 52 108 Changan Benni EV — 51 512 Chery eQ1 — 46 914

Фокус По материалам:

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