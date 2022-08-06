Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год — Finance.ua

Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год
Продажи электромобилей в мире демонстрируют стремительный рост. За первое полугодие уже реализовано 3,05 млн. электрокаров — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сайта Clean Technica.
Только за июнь в мире продано 685 тыс. электрокаров — на 65% больше, чем годом ранее. До конца года есть все шансы преодолеть отметку в 6 миллионов авто.
Как ни странно, производство электромобилей гораздо меньше пострадало от дефицита микрочипов, чем выпуск бензиновых и дизельных авто. Впрочем, именно по этой причине Tesla уступила лидерство китайскому BYD.
ТОП-10 производителей электрокаров в 2022 году
- BYD — 640 478 авто
- Tesla — 564 873
- General Motors-Wuling — 233 017
- Volkswagen — 158 057
- BMW — 157 005
- Mercedes-Benz — 126 414
- SAIC — 124 500
- Kia — 113 585
- Chery — 112 031
- Hyundai — 106 518
Изменился и лидер среди моделей. Самый популярный электрокар в мире — кроссовер Tesla Model Y, подвинувший на второе место родственный седан Model 3. Третьим стал миниатюрный Wuling HongGuang Mini EV.
Самые популярные электромобили в мире за 2022 год
- Tesla Model Y — 314 921 авто
- Tesla Model 3 — 219 095
- Wuling HongGuang Mini EV — 207 829
- BYD Song — 159 091
- BYD Qin Plus — 132 495
- BYD Han — 97 225
- Volkswagen ID.4 — 63 597
- Li Xiang One EREV — 60 404
- BYD Dolphin — 58 613
- BYD Tang — 57 000
- Chery QQ Ice Cream — 54 097
- BYD Yuan Plus — 54 970
- Hyundai Ioniq 5 — 52 108
- Changan Benni EV — 51 512
- Chery eQ1 — 46 914
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