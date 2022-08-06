Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год — Finance.ua
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Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год

Технологии&Авто
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Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год
Названы самые популярные электромобили в мире за 2022 год
Продажи электромобилей в мире демонстрируют стремительный рост. За первое полугодие уже реализовано 3,05 млн. электрокаров — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика сайта Clean Technica.
Только за июнь в мире продано 685 тыс. электрокаров — на 65% больше, чем годом ранее. До конца года есть все шансы преодолеть отметку в 6 миллионов авто.
Как ни странно, производство электромобилей гораздо меньше пострадало от дефицита микрочипов, чем выпуск бензиновых и дизельных авто. Впрочем, именно по этой причине Tesla уступила лидерство китайскому BYD.

ТОП-10 производителей электрокаров в 2022 году

  1. BYD — 640 478 авто
  2. Tesla — 564 873
  3. General Motors-Wuling — 233 017
  4. Volkswagen — 158 057
  5. BMW — 157 005
  6. Mercedes-Benz — 126 414
  7. SAIC — 124 500
  8. Kia — 113 585
  9. Chery — 112 031
  10. Hyundai — 106 518
Изменился и лидер среди моделей. Самый популярный электрокар в мире — кроссовер Tesla Model Y, подвинувший на второе место родственный седан Model 3. Третьим стал миниатюрный Wuling HongGuang Mini EV.

Самые популярные электромобили в мире за 2022 год

  1. Tesla Model Y — 314 921 авто
  2. Tesla Model 3 — 219 095
  3. Wuling HongGuang Mini EV — 207 829
  4. BYD Song — 159 091
  5. BYD Qin Plus — 132 495
  6. BYD Han — 97 225
  7. Volkswagen ID.4 — 63 597
  8. Li Xiang One EREV — 60 404
  9. BYD Dolphin — 58 613
  10. BYD Tang — 57 000
  11. Chery QQ Ice Cream — 54 097
  12. BYD Yuan Plus — 54 970
  13. Hyundai Ioniq 5 — 52 108
  14. Changan Benni EV — 51 512
  15. Chery eQ1 — 46 914
По материалам:
Фокус
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