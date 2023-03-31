Названы самые популярные автомобили в Европе за 2023 год — Finance.ua

Названы самые популярные автомобили в Европе за 2023 год Сегодня 04:50 — Технологии&Авто

Аналитики назвали самые популярные модели автомобилей на европейском рынке в 2023 году.

Об этом сообщает Autocar.

По данным аналитической компании Jato Dynamics, за февраль в Европе было продано чуть более 900 тысяч новых автомобилей. Значительный рост продаж зафиксирован в Бельгии, Италии, Испании и Великобритании. Только на Кипре, в Финляндии, Норвегии и Швеции наблюдался спад.

Эксперты считают, что продажи автомобилей в Европе улучшились благодаря конкурентным сделкам и выгодным предложениям от производителей. К примеру, Tesla существенно снизила цены на свои авто в Великобритании.

Tesla Model Y возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе, Фото: Tesla

Европейские водители стали чаще покупать электромобили. В феврале количество зарегистрированных электрокаров выросло на 33% до 118 329 единиц.

Самые популярные автомобили в Европе за февраль 2023 года:

Tesla Model Y — 18 446 автомобилей (+173%). Dacia Sandero — 18 431 авто (+40%). Peugeot 208 — 16 180 авто (+10%). Volkswagen T-Roc — 15 760 автомобилей (+68%). Opel/Vauxhall Corsa — 15 120 автомобилей (+29%). Toyota Yaris Cross — 14 772 авто (+54%). Dacia Duster — 14 038 авто (+33%). Abarth/Fiat 500 — 13 542 авто (+35%). Volkswagen Golf — 13 399 автомобилей (-11%). Skoda Octavia — 12 296 авто (+14%).

За Tesla Model Y в рейтинге продаж посреди электромобилей в Европе разместился Volkswagen ID.3. За февраль было продано 5375 автомобилей этой модели.

Volkswagen возглавил рейтинг брендов с 96 602 проданными авто по итогам февраля. За ним следует Toyota с 61 930 реализованными автомобилями.

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Фокус По материалам:

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