Названы самые опасные страны для туристов на машинах — Finance.ua

Названы самые опасные страны для туристов на машинах Сегодня 05:32 — Мир

Страховая компания The Swiftest составила список самых опасных и самых безопасных стран мира для водителей автомобилей на основе статистики дорожного движения, собранной по самым посещаемым туристическим направлениям мира.

Как пишет Travel Off Path , большинство туристических направлений Запада предлагают развернутую сеть автобусов и поездов, что позволяет путешественникам добираться до всех самых популярных локаций общественным транспортом. Однако на глобальном Юге ситуция гораздо хуже. В некоторых местах аренда автомобиля является единственным приемлемым вариантом, но такая поездка часто сопряжена с риском.

Чтобы составить свой список, в The Swiftest сравнили семь различных факторов для 50 ведущих туристических направлений мира, отражающих социальное благополучие, инфраструктуру и безопасность страны. Все факторы были рассчитаны на основе частоты возникновения смертельных случаев на 100 тысяч жителей.

При оценке безопасности дорожного движения компания приняла систему оценок от A+ (самый безопасный) до F (самый опасный).

В общей сложности семь стран получили оценку F:

Доминиканская Республика — 64,6 смертей в ДТП на 100 тысяч человек. Саудовская Аравия — 35,9.

Таиланд — 32,2.

Вьетнам — 30,6.

Малайзия — 22,5.

Иран — 21,5.

ЮАР — 22,2.

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В частности, Доминиканскую Республику ВОЗ назвала худшей по количеству дорожно-транспортных происшествий на одного жителя в мире. По данным организации, основной причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет в Доминиканской Республике являются автомобильные аварии со смертельным исходом.

В то же время, оценки A+ или A как самые безопасные для водителей получили 12 стран:

Сингапур — 2,1 смерти в ДТП на 100 тысяч человек. Швейцария — 2,3.

Ирландия/Швеция — 3,1.

Великобритания — 3,2.

Япония — 3,6. Дания — 3,7.

Германия — 3,8.

Израиль/Испания — 3,9.

Нидерланды — 4,0. Австралия/Австрия — 4,9.



Кроме того, в The Swiftest определили самые опасные и самые безопасные по количеству смертельных случаев страны по таким критериям, как убийства, отравления, антисанитария, локальные заболевания, природные катастрофы и несчастные случаи.

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УНІАН По материалам:

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