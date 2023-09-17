Названы самые надежные японские двигатели (инфографика) — Finance.ua
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Названы самые надежные японские двигатели (инфографика)

Технологии&Авто
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Эксперты отметили 10 самых лучших японских двигателей V6 в 2023 году.
Специалисты HotCars составили рейтинг самых надежных японских «шестерок» в истории. Первое место занял мотор 3GR-FSE, выпускаемый с 2006 по 2013 год, ставившийся в премиальные седаны Lexus IS250. За ним следует Toyota Supra A90 с разработанным BMW 3,0-литровым двигателем B58, известным по модели BMW M340i. Третье место досталось 3,5-литровому двигателю JNC1, устанавливаемому на Acura NSX.
Напомним, самыми популярными на украинском рынке остаются автомобили с бензиновыми двигателями. В августе 2023 года они охватили 42% продаж новых легковушек.
Названы самые надежные японские двигатели (инфографика)
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По материалам:
mmr.ua
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