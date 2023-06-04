Названы самые надежные немецкие двигатели — Finance.ua

Названы самые надежные немецкие двигатели Сегодня 04:04 — Технологии&Авто

Названы самые надежные немецкие двигатели

Немецкая автомобильная промышленность давно ассоциируется с качеством уборки и эффективным проектированием. В обычных автомобилях из Германии двигатели считаются одними из самых надежных в мире. VW Beetle все еще можно увидеть на дорогах, даже спустя 70 лет после схода с конвейера первого Жука. В его сердце — «четверка» с воздушным охлаждением. Это двигатель, используемый во многих Porsche. Двигатели Audi V8 стоят под капотами суперкаров, надежность которых имеет решающее значение для их успеха.

Volkswagen H4

Двигатель H4 от VW двигал все: от милых «Жуков» и Porsche до автобусов и фургонов. Фердинанд Порше проектировал Beetle как народный дешевый автомобиль. Даже самый новичок мог разобрать и восстановить H4. Главная особенность этого силового агрегата — его простота. H4 был маленький и компактный. При этом воздушное охлаждение делает двигатель H4 практически неуязвимым для загрязнения жидкостями. Мотор никогда не предназначался для высокопроизводительных двигателей, но у Porsche 356 Speedster 1,6-литровый вариант был достаточно бодрым. С точки зрения надежности, ранние VW Beetle могут проехать более 1,6 млн км.

Audi 2.2 DOHC 20V I

Этот двигатель устанавливался на Audi Quattro — автомобиль, который сделал ралли таким, каким мы знаем его сейчас. Этот двигатель — один из самых больших спортивных силовых агрегатов. Успех Quattro во многом связан с использованием полного привода. Но именно под капотом скрывается настоящая история. Audi стала первым успешным серийным производителем, который ввел турбонаддув. Идея установки турбокомпрессора на 2,2-литровый рядный двигатель была просто гениальна. Этот процесс обеспечил Audi Quattro 197 л.с. и практически непревзойденную производительность. При этом повышение уровня наддува не отразилось на долговечности двигателя. Перенесемся в 2023 год и заметим, что автомобили с турбированными простыми двигателями под капотом по-прежнему демонстрируют потрясающие характеристики даже на больших пробегах.

Volkswagen-Audi V8 T331

Модель Audi RS6 поразила автомобильный мир в 2002 году. Компания Audi, более известная своими автомобилями премиум-класса, объединила характеристики суперкара с кузовом седан для повседневной езды. Мощность 444 л.с. позволяет достичь 100 км/ч за 4,7 с. Двигатель V8 производится компанией Audi, блок цилиндров и головки поставляются от материнской компании Volkswagen. Мотор получился настолько успешным, что его используют даже в очень мощном Gumpert Apollo.

Mercedes OM 603

Дизельный мотор OM 603 наиболее часто встречается под капотом легковых автомобилей и внедорожников, хотя он также используется и для коммерческого транспорта. Внешне OM 603 не имеет ничего особенного, он использует простую прямую «шестерку» объемом 3 литра. Лошадиные силы играют вторую роль по сравнению с крутящим моментом. Mercedes удалось выжать из двигателя 150 л.с. Мерседес OM 602 может проехать до 800 тыс. км. без капремонта.

Porsche Flat-Six

На протяжении многих поколений Porsche постоянно обновлял культовую форму кузова 911. Но это обновление не ограничивалось косметическими изменениями. Под капотом до 1996 года стояли плоские шестерки с воздушным охлаждением. По-видимому, пиком популярности двигателей Porsche стал 911 SC 1980 года. Он оснащался 3-литровым двигателем, выдающим 204 л.с. Обычно любой высокопроизводительный двигатель жертвует долговечностью. В случае Porsche 911 SC это не так. Изменения в системе охлаждения помогли отвести избыточное тепло, частично благодаря большему 11-лопастному вентилятору. При регулярном обслуживании классический 911 может проехать 240 тыс. км без ремонта.

Audi TFSi EA888

Двигатель EA888 двигал седаны и купе с начала 2000-х годов. Многочисленные модификации позволили этому двигателю оставаться в строю до сих пор. Благодаря большой дозе турбонаддува, EA888 выдает 310 л.с. Однако в концепте Golf R Volkswagen предлагал 395-сильный вариант. При регулярном обслуживании силовой агрегат без проблем прослужит 320 тыс. км. и даже больше. Известны некоторые проблемы, связанные с цепью ГРМ и натяжителями EA888. Но если выбрать один из ранних выпусков 2001—2009 гг., эти проблемы обойдут владельца стороной. Одним из лучших вариантов считается модель A4 этого периода.

BMW B58

В 2019 году японская компания Toyota представила обновленную модель Supra. Она была разработана в Японии, но проектирование и сборка осуществлялись в Австрии под наблюдением Magna Steyr. Реальность такова, что самый лучший японский спортивный автомобиль сейчас — немецкий. Под капотом у Supra стоят двигатели BMW. Баварский двигатель объемом 3 литра с двумя турбинами выдает 382 л.с.

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MMR По материалам:

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