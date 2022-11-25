Названы самые дорогие в обслуживании модели марки Nissan — Finance.ua
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Названы самые дорогие в обслуживании модели марки Nissan

Технологии&Авто
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Автомобили японской марки, которые обходятся автомобилисту дороже других моделей, назвали специалисты американского портала HotCars.
Они подготовили рейтинг, в который вошли десять моделей марки Nissan. В результате оказалось, что в этом списке значится и представленный в нашей стране кроссовер Nissan X-Trail, известный в США как Rogue.
Его обслуживание обходится владельцам в 610 долларов. Еще в списке числятся Nissan 370Z и Nissan GT-R с показателями 608 и 824 доллара в год.
Среди внедорожников самыми дорогими в обслуживании стали Nissan Armada и Pathfinder — 647 и 678 долларов.
Также в ТОП-10 вошли Nissan Kicks (723 доллара), Nissan Murano (588 долларов), Nissan Sentra (558 долларов), Altima (563 доллара) и Maxima (608 долларов).
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По материалам:
mmr.ua
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