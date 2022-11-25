Названы самые дорогие в обслуживании модели марки Nissan — Finance.ua

Названы самые дорогие в обслуживании модели марки Nissan 25.11.2022, 00:58 — Технологии&Авто

Автомобили японской марки, которые обходятся автомобилисту дороже других моделей, назвали специалисты американского портала HotCars.

Они подготовили рейтинг, в который вошли десять моделей марки Nissan. В результате оказалось, что в этом списке значится и представленный в нашей стране кроссовер Nissan X-Trail, известный в США как Rogue.

Его обслуживание обходится владельцам в 610 долларов. Еще в списке числятся Nissan 370Z и Nissan GT-R с показателями 608 и 824 доллара в год.

Среди внедорожников самыми дорогими в обслуживании стали Nissan Armada и Pathfinder — 647 и 678 долларов.

Также в ТОП-10 вошли Nissan Kicks (723 доллара), Nissan Murano (588 долларов), Nissan Sentra (558 долларов), Altima (563 доллара) и Maxima (608 долларов).

Каталог скидок к Черной пятнице. Одежда, косметика, гаджеты и многое другое. Переходите по ссылке и экономьте на покупках.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.