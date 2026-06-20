Названы самые безопасные страны мира: какое место заняла Украина

Исландия остается лидером рейтинга самых безопасных стран мира, тогда как Украина из-за полномасштабной войны оказалась в конце списка.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Global Peace Index, подготовленного Институтом экономики и мира.
В ходе составления рейтинга эксперты оценивали 163 страны по трем критериям: уровень социальной безопасности и защищенности, масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.
Какие страны признали самыми безопасными
Исландия возглавила рейтинг самых безопасных стран мира 19-й год. Эксперты объясняют это отсутствием регулярной армии, очень низким уровнем преступности и высоким общественным доверием
В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.
ТОП-10 самых безопасных стран мира в 2026 году:
Исландия;
Новая Зеландия;
Швейцария;
Словения;
Ирландия;
Австрия;
Португалия;
Сингапур
Финляндия;
Япония.
Какое место заняла Украина
Украина заняла 160 место из 163 стран. Ниже расположились только Судан, ДР Конго и оказавшаяся на последнем 163-м месте россия.
В то же время, аналитики отметили, что Украина показала один из лучших результатов по темпам улучшения показателей мира по сравнению с предыдущим годом. Низкая позиция страны остается следствием войны, которую россия ведет против Украины уже более четырех лет.
Авторы исследования отмечают, что глобальная ситуация с безопасностью остается сложной. По их оценкам, глобальный мир находится на самом низком уровне с момента создания рейтинга.