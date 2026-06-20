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Названы самые безопасные страны мира: какое место заняла Украина

Мир
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Исландию снова признали самой безопасной страной мира
Исландию снова признали самой безопасной страной мира
Исландия остается лидером рейтинга самых безопасных стран мира, тогда как Украина из-за полномасштабной войны оказалась в конце списка.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Global Peace Index, подготовленного Институтом экономики и мира.
В ходе составления рейтинга эксперты оценивали 163 страны по трем критериям: уровень социальной безопасности и защищенности, масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.

Какие страны признали самыми безопасными

Исландия возглавила рейтинг самых безопасных стран мира 19-й год. Эксперты объясняют это отсутствием регулярной армии, очень низким уровнем преступности и высоким общественным доверием
В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.
ТОП-10 самых безопасных стран мира в 2026 году:
  • Исландия;
  • Новая Зеландия;
  • Швейцария;
  • Словения;
  • Ирландия;
  • Австрия;
  • Португалия;
  • Сингапур
  • Финляндия;
  • Япония.

Какое место заняла Украина

Украина заняла 160 место из 163 стран. Ниже расположились только Судан, ДР Конго и оказавшаяся на последнем 163-м месте россия.
Последняя пятерка рейтинга самых безопасных стран мира
Последняя пятерка рейтинга самых безопасных стран мира
В то же время, аналитики отметили, что Украина показала один из лучших результатов по темпам улучшения показателей мира по сравнению с предыдущим годом. Низкая позиция страны остается следствием войны, которую россия ведет против Украины уже более четырех лет.
Авторы исследования отмечают, что глобальная ситуация с безопасностью остается сложной. По их оценкам, глобальный мир находится на самом низком уровне с момента создания рейтинга.
По материалам:
Finance.ua
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