Названы самые безопасные страны мира: какое место заняла Украина Сегодня 18:05 — Мир

Исландию снова признали самой безопасной страной мира

Исландия остается лидером рейтинга самых безопасных стран мира, тогда как Украина из-за полномасштабной войны оказалась в конце списка.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Global Peace Index, подготовленного Институтом экономики и мира.

В ходе составления рейтинга эксперты оценивали 163 страны по трем критериям: уровень социальной безопасности и защищенности, масштабы продолжающихся внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации.

Какие страны признали самыми безопасными

Исландия возглавила рейтинг самых безопасных стран мира 19-й год. Эксперты объясняют это отсутствием регулярной армии, очень низким уровнем преступности и высоким общественным доверием

В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.

ТОП-10 самых безопасных стран мира в 2026 году:

Исландия;

Новая Зеландия;

Швейцария;

Словения;

Ирландия;

Австрия;

Португалия;

Сингапур

Финляндия;

Япония.

Какое место заняла Украина

Украина заняла 160 место из 163 стран. Ниже расположились только Судан, ДР Конго и оказавшаяся на последнем 163-м месте россия.

Последняя пятерка рейтинга самых безопасных стран мира

В то же время, аналитики отметили, что Украина показала один из лучших результатов по темпам улучшения показателей мира по сравнению с предыдущим годом. Низкая позиция страны остается следствием войны, которую россия ведет против Украины уже более четырех лет.

Авторы исследования отмечают, что глобальная ситуация с безопасностью остается сложной. По их оценкам, глобальный мир находится на самом низком уровне с момента создания рейтинга.

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