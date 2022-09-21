Названы регионы-лидеры по цене земельных паев (инфографика) — Finance.ua
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Названы регионы-лидеры по цене земельных паев (инфографика)

Аграрный рынок
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За неделю, с 12 по 19 сентября 2022 г., аграрии продали 456 земельных паев. В общей сложности от старта рынка земли в Украине продан 44 151 участок общей площадью 152 227 га.
Средневзвешенная цена земли на отчетную дату составляет 33 199 грн/га.
Об этом свидетельствуют аналитические данные обновленной онлайн-карты сельскохозяйственных земель Украины.
Регионы-лидеры по количеству проданных паев от старта рынка земли:
  • Харьковщина — 5 507;
  • Сумщина — 4 400;
  • Хмельницкая область — 3 349.
Названы регионы-лидеры по цене земельных паев (инфографика)
По цене земли лидируют:
  • Ивано-Франковская обл. — 75 933 грн/га;
  • Львовщина — 62 626 грн/га;
  • Киевщина — 57 494 грн/га.
Названы регионы-лидеры по цене земельных паев (инфографика)
Основные результаты за весь период по состоянию на 19 сентября 2022 г.:
  • средневзвешенная цена по договору за один участок — 33 199 грн;
  • максимальная цена объекта купли-продажи — 5 035 000;
  • общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) — 44 151, что составляет 21% от всех сделок с землей;
  • другие виды сделок — 169 428;
  • суммарная площадь проданных паев — 152 227 га;
  • средний размер проданного участка — 3,45 га;
  • максимальный размер пая — 67,05 га.

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По материалам:
Finance.ua
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