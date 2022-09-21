Названы регионы-лидеры по цене земельных паев (инфографика) — Finance.ua

Названы регионы-лидеры по цене земельных паев (инфографика) Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

За неделю, с 12 по 19 сентября 2022 г., аграрии продали 456 земельных паев. В общей сложности от старта рынка земли в Украине продан 44 151 участок общей площадью 152 227 га.

Средневзвешенная цена земли на отчетную дату составляет 33 199 грн/га.

Об этом свидетельствуют аналитические данные обновленной онлайн-карты сельскохозяйственных земель Украины

Регионы-лидеры по количеству проданных паев от старта рынка земли:

Харьковщина — 5 507;

Сумщина — 4 400;

Хмельницкая область — 3 349.

По цене земли лидируют:

Ивано-Франковская обл. — 75 933 грн/га;

Львовщина — 62 626 грн/га;

Киевщина — 57 494 грн/га.

Основные результаты за весь период по состоянию на 19 сентября 2022 г.:

средневзвешенная цена по договору за один участок — 33 199 грн;

максимальная цена объекта купли-продажи — 5 035 000;

общее количество сделок купли-продажи земельных участков для товарного с/х производства (паи) — 44 151, что составляет 21% от всех сделок с землей;

другие виды сделок — 169 428;

суммарная площадь проданных паев — 152 227 га;

средний размер проданного участка — 3,45 га;

максимальный размер пая — 67,05 га.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.