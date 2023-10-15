Названы лучшие мощные атмосферные двигатели: топ-10 моделей — Finance.ua

Названы лучшие мощные атмосферные двигатели: топ-10 моделей Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

Chevrolet LT1 6.2L V8 стал самым лучшим атмосферным двигателем. Так считают эксперты автомобильного портала HotCars , составившие рейтинг лучших безнаддувных двигателей на рынке.

Первое место в списке занял 455-сильный двигатель Chevrolet LT1 6.2L V8, которым оснащался Chevrolet Camaro SS. Этот мотор с рекордным крутящим моментом позволяет разогнать автомобиль от 0 до 60 миль в час (0−97 км/ч) всего за 4 секунды.

Второе место досталось 228-сильному «атмосфернику» Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four, который устанавливали на Toyota GR86 и Subaru BRZ.

Замыкает топ-3 лидеров Chrysler HEMI 6.4L V8, который выдает 485 «лошадей».

Итак, 10 лучших атмосферных двигателей:

Chevrolet LT1 6.2L V8; Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four; Chrysler HEMI 6.4L V8; Lamborghini 5.2L V10; Chevrolet LT6 5.5L V8; Ford 5.0L Coyote V8; Lamborghini L545 6.5L V12; Lexus 2UR-GSE 5.0L V8; Porsche MA2.75 4.0L Flat-6; Ferrari F140 6.5L V12.

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