Названы лучшие мощные атмосферные двигатели: топ-10 моделей — Finance.ua
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Названы лучшие мощные атмосферные двигатели: топ-10 моделей

Технологии&Авто
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Chevrolet LT1 6.2L V8 стал самым лучшим атмосферным двигателем. Так считают эксперты автомобильного портала HotCars, составившие рейтинг лучших безнаддувных двигателей на рынке.
Первое место в списке занял 455-сильный двигатель Chevrolet LT1 6.2L V8, которым оснащался Chevrolet Camaro SS. Этот мотор с рекордным крутящим моментом позволяет разогнать автомобиль от 0 до 60 миль в час (0−97 км/ч) всего за 4 секунды.
Второе место досталось 228-сильному «атмосфернику» Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four, который устанавливали на Toyota GR86 и Subaru BRZ.
Замыкает топ-3 лидеров Chrysler HEMI 6.4L V8, который выдает 485 «лошадей».
Итак, 10 лучших атмосферных двигателей:
  1. Chevrolet LT1 6.2L V8;
  2. Toyota FA24D 2.4L Boxer-Four;
  3. Chrysler HEMI 6.4L V8;
  4. Lamborghini 5.2L V10;
  5. Chevrolet LT6 5.5L V8;
  6. Ford 5.0L Coyote V8;
  7. Lamborghini L545 6.5L V12;
  8. Lexus 2UR-GSE 5.0L V8;
  9. Porsche MA2.75 4.0L Flat-6;
  10. Ferrari F140 6.5L V12.
Ранее мы писали, что при покупке новых авто украинцы предпочитают бензиновые модели.
По материалам:
mmr.ua
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