Названы два приложения, которые пожирают заряд вашего смартфона — Finance.ua

Названы два приложения, которые пожирают заряд вашего смартфона Сегодня 02:06 — Фондовый рынок

Многие люди ищут способы, как сохранить заряд своего мобильного телефона. Часто причиной быстрой разрядки гаджета являются популярные приложения.

Эксперты указывают на два приложения, наиболее влияющие на уровень заряда смартфона. Об этом сообщает известное издание The Sun.

Одно из таких приложений — это популярная социальная сеть Instagram, которая отнимает большую часть энергии вашего мобильного устройства. Еще одно приложение, значительно нагружающее батарею, — это Facebook.

Удаление Facebook может сэкономить до 20% заряда батареи, а удаление Instagram — даже до 25%. Главная причина, почему эти два приложения потребляют заряд, в том, что они работают в фоновом режиме, что приводит к истощению аккумулятора. Программы, которые остаются активными, часто имеют доступ к различным функциям. Даже если вы не открываете их постоянно, они все равно могут тратить заряд батареи.

Если вы не хотите удалять Facebook или Instagram, попробуйте изменить настройки, чтобы приложения не обновлялись в фоновом режиме.

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