Названы авиакомпании с самым молодым флотом в Европе — Finance.ua

Названы авиакомпании с самым молодым флотом в Европе Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Авиакомпанией с самым юным флотом в Европе в 2023 году стала PLAY Airlines, объявил швейцарский аналитический портал ch-aviation.

По данным издания, PLAY Airlines — молодой стартап из Исландии, взлетевший в 2021 году — эксплуатирует восемь самолетов со средним возрастом 3,17 года.

На втором месте в Европе латвийская AirBaltic. У авиакомпании в парке 41 самолет со средним возрастом 3,8 года.

Третью строчку рейтинга занял еще один северный стартап — норвежская Norse Atlantic Airways. Авиакомпания полетела в 2022 году и имеет флот из девяти Boeing 787 со средним возрастом 4,15 года.

На четвёртом месте турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Хотя авиакомпания базируется в аэропорту Сабихи Гёкчэн в азиатской части Стамбула, ch-aviation отнес лоукостера в категорию Европа. Средний возраст 96 самолетов Pegasus Airlines 4,4 года.

Замыкает пятерку лидеров швейцарская Helvetic Airways, работающая в сегменте чартерных и бизнес-перевозок. Она эксплуатирует 16 самолетов со средним возрастом 4,87 года.

Согласно методологии ch-aviation, издание составило рейтинг на основе собственной базы данных самолетов по состоянию на 31 декабря 2022 года, включающей 69 000 воздушных судов.

Рейтинг для региона Европа формировался среди авиакомпаний, имеющих флот от пяти до 100 авиалайнеров. Рейтинг для авиакомпаний с флотом более 100 самолетов формировался отдельно. В список мировых авиаперевозчиков с самым молодым флотом более 100 самолетов попал европейский лоукостер Wizz Air. Он эксплуатирует 169 авиалайнеров со средним возрастом 4,31 года.

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