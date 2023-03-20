Названы 5 минусов подключения к интернету через VPN — Finance.ua

Названы 5 минусов подключения к интернету через VPN Сегодня 05:16 — Фондовый рынок

Множество пользователей интернета использует VPN и причины у всех разные: кто-то хочет защитить свое подключение от утечки данных, а кто-то с помощью VPN посещает заблокированные цензором сайты. VPN, в сущности, является посредником между вашим устройством и конечным сервером.

Рассмотрим минусы использования VPN на смартфоне или компьютере.

Скорость может быть ниже

В большинстве случаев использование VPN (особенно бесплатных) снижает скорость подключения к Интернету. Вызвано это тем, что иногда трафик идет от вашего устройства в другую страну и возвращается обратно. Или сам VPN не может обеспечить высоких скоростей из-за загруженности. Бывают ситуации, когда использование частной сети, наоборот, ускоряет. Но это скорее исключение — такой сервис нужно тщательно подбирать.

Соединение не всегда безопасно

Мы не можем быть уверены в 100%, что сервер-посредник не хранит наши данные и не использует их в своих целях. Что происходит внутри такой системы, могут знать только ее разработчики. Но если вы пользуетесь всемирно известными VPN, то подобных проблем не стоит опасаться. А вот использование бесплатных «ноунеймов» VPN может быть даже опасным компрометацией ваших данных. Кстати, крупные компании используют свои частные сети для защиты информации.

VPN может тормозить смартфон или компьютер

Приложение VPN, которое вы устанавливаете на свое устройство, представляет собой довольно сложную программу, которая работает с сетевым подключением и шифрует ее (если VPN, конечно, нормальный). Такой софт тратит ресурсы — как время центрального процессора, так и место в оперативной памяти. На слишком слабом ПК или смартфоне такое приложение может заметно тормозить. А многие нечестные владельцы подобных сервисов (как правило, бесплатные) так и вовсе могут использовать ваше устройство для своих вычислений, например, для майнинга криптовалют или в роли прокси-шлюза для «темных» дел.

VPN не защищает от вирусов

Многие ошибочно полагают, что VPN защищает от вирусов. Но это не так — это совершенно разные вещи. VPN всего лишь является мостом между вашим устройством и конечным сервером. А вот на этом сервере может быть все что угодно. Но чтобы заразить свой ПК или смартфон вирусом, вам нужно скачать его самостоятельно и запустить. Так просто посетив сайт, вирус поймать невозможно. Отсюда вывод: через VPN можно скачать вредоносную утилиту, если пользователь это сделает самостоятельно, например, по незнанию.

Бесплатные малоизвестные VPN-клиенты могут содержать в себе вирусы — ведь работу такого сервиса нужно как-то монетизировать.

Хороший VPN — это абонентская плата

За хороший проверенный пользователями VPN нужно платить. Абонентская плата составляет примерно 10$ в месяц за хороший сервис, а то и больше в зависимости от количества устройств. Про опасность бесплатных VPN мы уже поговорили выше. Поэтому чтобы пользоваться качественным и надежным сервисом, иногда за месяц нужно заплатить даже больше, чем за мобильный или кабельный интернет.

iTechua По материалам:

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