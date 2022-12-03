Названа сумма долга, за которую могут лишить жилищной субсидии — Finance.ua
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Названа сумма долга, за которую могут лишить жилищной субсидии

Личные финансы
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В Минсоцполитики назвали сумму долга за коммуналку, при которой следует отказ при назначении льготы.
При принятии решения о назначении или неназначении субсидии анализируется задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Поэтому если задолженность за коммуналку не оплачивается более 3 месяцев или сумма долга превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 грн, то на субсидию можно не рассчитывать.
Но спасти ситуацию можно, оформив договор реструктуризации задолженности. Если же потребитель считает, что сумма была начислена неправильно, следует обжаловать задолженность в судебном порядке.
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Справка Finance.ua:

Куда обращаться за оформлением субсидии:
В подаче документов и оформлении субсидии на покрытие коммунальных платежей пока ничего не изменилось. Для этого нужно обращаться в одно из следующих учреждений:
  • в Центр предоставления административных услуг;
  • в органы территориальной громады;
  • в службу социальной защиты;
  • или можно оформить субсидию онлайн — воспользоваться электронным приложением «Дія».
  • В случае безработных все зависит от ситуации. Если вы потеряли работу и состоите на учете в Центре занятости, получаете выплаты по безработице и активно ищете работу, вас не лишат субсидии.
  • Однако если вы не трудоустроены и уже сняты или не зарегистрированы в Центре занятости как безработный, вы теряете право на назначение субсидии на оплату коммунальных услуг.

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По материалам:
На пенсии
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