Названа страна, где почти половина населения владеет криптовалютой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названа страна, где почти половина населения владеет криптовалютой

Криптовалюта
11
Названа страна, где почти половина населения владеет криптовалютой
Названа страна, где почти половина населения владеет криптовалютой
Исследователи Independent Reserve выяснили, что более 40% граждан Сингапура уже инвестировали в криптовалюту. Опрос провели среди 1500 жителей страны от 18 лет.
Согласно результатам, 43% респондентов заявили о том, что владеют цифровыми активами. При этом 91% граждан отметили, что понимают, что такое криптовалюта, а наиболее осведомленной группой оказались респонденты в возрасте 26-35 лет. Более 75% рассказали, что владеют двумя и более криптовалютами ради разнообразия собственных сбережений. При этом более половины респондентов назвали Bitcoin основной валютой, в которой они хранят свои активы.

Читайте также: Алексей Жмеренецкий: теневой оборот крипторынка в Украине составляет около 1 млрд грн в сутки

Несмотря на кризис криптоотрасли, с которым инвесторы столкнулись в прошлом году, более 70% респондентов заявили, что посоветовали бы уложиться в криптовалюту своим близким. 59% опрошенных считают регулирование главной проблемой цифровых активов. По их мнению, прозрачная нормативно-правовая база вокруг виртуальных монет сделала бы криптовалюты более привлекательными для инвестирования. При этом 50% опрошенных уверены, что криптовалюты получат всемирное признание, несмотря на юридические трудности.

Читайте также: Криптовалюты искусственного интеллекта

По статистике больше всего в криптовалюту вкладываются мужчины. Однако в Independent Reserve заметили интересную особенность — если по сравнению с 2022 годом количество мужчин-инвесторов сократилось на 1%, то численность женщин-инвесторок увеличилась с 7% до 37%.
Активнее всего вкладывают в криптовалюту те сингапурцы, которые зарабатывают более $5200 в месяц. Граждане с заработком в размере $3700 вкладываются менее активно, таких аналитики насчитали 65%.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.