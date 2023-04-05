Названа страна, где почти половина населения владеет криптовалютой — Finance.ua

Названа страна, где почти половина населения владеет криптовалютой 05.04.2023, 02:34 — Криптовалюта

Названа страна, где почти половина населения владеет криптовалютой

Исследователи Independent Reserve выяснили, что более 40% граждан Сингапура уже инвестировали в криптовалюту. Опрос провели среди 1500 жителей страны от 18 лет.

Согласно результатам, 43% респондентов заявили о том, что владеют цифровыми активами. При этом 91% граждан отметили, что понимают, что такое криптовалюта , а наиболее осведомленной группой оказались респонденты в возрасте 26-35 лет. Более 75% рассказали, что владеют двумя и более криптовалютами ради разнообразия собственных сбережений. При этом более половины респондентов назвали Bitcoin основной валютой, в которой они хранят свои активы.

Несмотря на кризис криптоотрасли, с которым инвесторы столкнулись в прошлом году, более 70% респондентов заявили, что посоветовали бы уложиться в криптовалюту своим близким. 59% опрошенных считают регулирование главной проблемой цифровых активов. По их мнению, прозрачная нормативно-правовая база вокруг виртуальных монет сделала бы криптовалюты более привлекательными для инвестирования. При этом 50% опрошенных уверены, что криптовалюты получат всемирное признание, несмотря на юридические трудности.

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По статистике больше всего в криптовалюту вкладываются мужчины. Однако в Independent Reserve заметили интересную особенность — если по сравнению с 2022 годом количество мужчин-инвесторов сократилось на 1%, то численность женщин-инвесторок увеличилась с 7% до 37%.

Активнее всего вкладывают в криптовалюту те сингапурцы, которые зарабатывают более $5200 в месяц. Граждане с заработком в размере $3700 вкладываются менее активно, таких аналитики насчитали 65%.

noworries По материалам:

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