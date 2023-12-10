Названа стоимость топовой версии Redmi 13C 5G — Finance.ua
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Названа стоимость топовой версии Redmi 13C 5G

Фондовый рынок
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Названа стоимость топовой версии Redmi 13C 5G
Названа стоимость топовой версии Redmi 13C 5G
В ближайшее время будет официально представлен смартфон Redmi 13C 5G, который уже изрядно оброс слухами и утечками.
Вдобавок ко всему, на просторах интернета появилась информация о его стоимости. По данным авторитетных источников, стоимость Redmi 13C 5G с 256 ГБ памяти составит около 120 долларов. Это будет топовая версия смартфона.
По предварительным данным, Redmi 13C 5G основывается на однокристальной системе MediaTek Dimensity 6100+. Управлять им должна операционная система Android 14.
Также известно, что смартфон оснастят LCD-дисплеем на 90 Гц, двойной камерой 50 Мп и портом USB-C. Гаджет выйдет на рынок в трех цветах.
По материалам:
iLenta
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