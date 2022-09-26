Названа первая страна по количеству блокчейн-патентов в мире — Finance.ua

Названа первая страна по количеству блокчейн-патентов в мире Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Названа первая страна по количеству блокчейн-патентов в мире

По данным одного из государственных источников КНР, на Китай приходится 84% всех патентных заявок на блокчейн-приложения в мире, передает Cointelegraph

В 2019 году президент Си Цзиньпин призвал к развитию блокчейн-экосистемы в стране, после чего технологические компании оказались заинтересованы в этой технологии.

Через год после этого заявления в Китае местные компании подали почти 4500 патентов на различные блокчейн-приложения, которые должны играть «ключевую роль в следующей промышленной революции».

Напомним, блокчейн 1 цифровая технология, основанная на децентрализованной цепочке информации, позволяющей создавать распределенные базы данных с множеством возможностей применения. Блокчейн также является основой большинства криптовалют и других цифровых активов.

По данным Cointelegraph, в период с 2015 по 2021 год на Китай приходилось примерно 60% мировых патентных заявок на блокчейн-приложения. После КНР чаще всего такие заявки подавали в США и Южной Корее.

Обновленные данные о 84% обнародовал заместитель директора Министерства промышленности и информационных технологий Ван Цзяньвэй.

Однако издание South China Morning Post выяснило, что из этого количества заявок только 19% получают одобрение.

На государственном уровне Китай также столкнулся с проблемами в разработке цифрового юаня, — цифровой валюты, привязанной к курсу национальных фиатных денег.

Известно, что центральный банк КНР разрабатывал цифровой юань с полным контролем за функционированием системы, что противоречит базовым принципам блокчейна.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.