Назван самый красивый автомобиль года (фото) — Finance.ua

Назван самый красивый автомобиль года (фото) Сегодня 04:59 — Технологии&Авто

Назван самый красивый автомобиль года (фото)

Звание самого красивого автомобиля года по версии престижной немецкой премии Red Dot Award признано Ferrari Roma Spider.

Родстер с мягким складным верхом был представлен весной прошлого года. Элегантная пятислойная крыша обеспечивает звукоизоляцию, равную характеристикам выдвижной жесткой крыши, и убирается всего за 13,5 секунды на скорости до 60 км/ч.

Мощность турбированного V8, расположенного за пассажирской кабиной — 620 л. с. У Ferrari Roma Spider, кстати, самый лучший в классе показатель по соотношению мощности и массы. Но приз — именно «за красоту».

За последние 10 лет Ferrari выиграла 29 наград Red Dot Awards — ни один другой производитель не достиг подобных результатов с момента основания награды в 1955 году.

Лауреатами в том числе стали модели FXX-K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1, SF90 Stradale, Daytona SP3, Purosangue и Ferrari Vision Gran Turismo.

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borgexpert По материалам:

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