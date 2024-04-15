Назван самый красивый автомобиль года (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Назван самый красивый автомобиль года (фото)

Технологии&Авто
138
Назван самый красивый автомобиль года (фото)
Назван самый красивый автомобиль года (фото)
Звание самого красивого автомобиля года по версии престижной немецкой премии Red Dot Award признано Ferrari Roma Spider.
Родстер с мягким складным верхом был представлен весной прошлого года. Элегантная пятислойная крыша обеспечивает звукоизоляцию, равную характеристикам выдвижной жесткой крыши, и убирается всего за 13,5 секунды на скорости до 60 км/ч.
Назван самый красивый автомобиль года (фото)
Мощность турбированного V8, расположенного за пассажирской кабиной — 620 л. с. У Ferrari Roma Spider, кстати, самый лучший в классе показатель по соотношению мощности и массы. Но приз — именно «за красоту».
Назван самый красивый автомобиль года (фото)
За последние 10 лет Ferrari выиграла 29 наград Red Dot Awards — ни один другой производитель не достиг подобных результатов с момента основания награды в 1955 году.
Лауреатами в том числе стали модели FXX-K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1, SF90 Stradale, Daytona SP3, Purosangue и Ferrari Vision Gran Turismo.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Выбрать полис ОСАГО 🚗

По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.